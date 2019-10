Il Paradiso delle Signore, perché Alessandro Tersigni non rivela il nome del figlio

editato in: da

Fra i protagonisti più amati della fiction Il Paradiso delle Signore, c’è Alessandro Tersigni. L’ex star del Grande Fratello oggi è un attore affermato, ma soprattutto un papà. In una recente intervista a Caterina Balivo, ha parlato della moglie Maria Stefania Di Renzo, ma soprattutto di suo figlio che ha due anni.

Tersigni ha spiegato di non voler svelare il nome del bambino, una scelta che ha ribadito in un’intervista a Grand Hotel, esponendo le sue ragioni. “Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza – ha raccontato -. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”.

L’attore 40enne ha rivelato di aver scelto con cura il nome del piccolo affinché fosse unico. “Il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura – ha confessato -: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”.

Da tempo Alessandro è legato a Maria Stefania Di Renzo, conosciuta dopo l’esperienza del GF. Lei è una ex concorrente di Amici, oggi ballerina e insegnante di gyrotonic. “È l’unica che è riuscita a capirmi fin da subito – ha raccontato a Caterina Balivo –. La stimo molto, è simpatica, auto ironica, intelligente. Se non ci fosse stata lei non avrei fatto tante scelte: mi sostiene sempre. È unica, è molto importante per me”.

Il grande amore di Tersigni però rimane suo figlio che ha due anni e ha rivoluzionato la sua esistenza. “Consiglio a tutti di fare i figli il prima possibile – ha detto l’attore -. È bellissimo averne. La prima parola che ha detto è stata papà”.