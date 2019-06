Il nuovo nido d’amore di Pharrell Williams

editato in: da

Le case vip. Scopri dove abitano le star

Le case delle star destano da sempre il nostro interesse. Il perché è presto detto: ci fanno sognare. Noi comuni mortali siamo abituate ad altri standard, non certo a magioni stile Reggia di Caserta. Le dimore esclusive di attrici, cantanti, showgirl ed ereditiere invece ci lasciano a bocca aperta, coi loro immensi giardini, piscine, camere da letto sontuose, saloni dove si potrebbe giocare una partita di calcetto. Come la nuova “casetta” di Pharrell Williams: una villa fa mille e una notte sulla collina di Los Angeles, dove andrà a vivere insieme al figlio Rocket e alla moglie Helen Lasinchanh, modella e fashion designer.

Mio figlio è la miglior canzone che abbia mai co-scritto

Leggiamo dal blog di Casa.it che se l’è aggiudicata per 7,14 milioni di dollari. Una vista impareggiabile su L.A., la proprietà si estende su una superficie di circa 500 mq con una terrazza da sogno e un angolo barbecue per grigliate indimenticabili.

Mega cucina, sei camere da letto e sette bagni il tutto collocato in due edifici: uno per la Pharrell family e uno per gli ospiti. La casa è molto luminosa, merito delle grandi vetrate. E non manca un grande salone con un camino sospeso. E la piscina? Non manca neppure quella ed è olimpionica. Ciliegina sulla torta la spa.

Pharrell Williams è un uomo invidiabile: vince Grammy come gli altri sgranocchiano noccioline, produce tormentoni musicali e tutto ciò che tocca si trasforma in oro.

Non sono un genio. Al massimo ho qualche intuizione. Del resto, non so davvero che cosa significhi genio. Uno con due lauree è un genio o solo un bravo studente?

Le celebrities spesso fanno grandi affari comprando casa nelle zone giuste che nel giro di pochi anni acquistano ancora più valore. E una volta rivendute fanno lievitare il loro conto in banca (come se ne avessero bisogno!). Un po’ come successo a Alex Carver (Morgan Freeman) e Ruth (Diane Keaton), protagonisti dell’omonima commedia Ruth & Alex, che da giovani comprano una casa a Brooklyn, quartiere che dopo 40 anni diventa una zona alla moda e li trasforma in proprietari di una piccola fortuna.