Il Cantante Mascherato: Orietta Berti svela un retroscena sullo show di Milly Carlucci

Orietta Berti svela i retroscena de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci. Nel corso della prima puntata del programma Rai, la cantante è uscita allo scoperto, togliendosi la maschera dell’Unicorno di fronte alla giuria. Dopo un inizio molto promettente, che ha portato la trasmissione a trionfare sul Grande Fratello Vip, la Berti ha svelato cosa è accaduto durante la serata e come la Carlucci ha scelto di tenere segretissimi i nomi degli artisti che si celano dietro le maschere.

Orietta è intervenuta telefonicamente a Vieni da Me, per raccontare a Caterina Balivo i retroscena de Il Cantante Mascherato. “Non vedevo nulla, ho avuto davvero paura”, ha detto la 78enne parlando della sua esibizione sul palco di fronte alla giuria composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Mariotto, celebre giudice di Ballando con le Stelle, e Ilenia Pastorelli.

“Mi hanno fatto la chioma più folta – ha spiegato parlando della maschera dell’Unicorno -, mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso, non vedevo niente, ma mi ricordavo i movimenti. Il fatto di avere le scarpe alte è stata un’esigenza per via della gonna […] Ho lavorato davvero tanto. Nessuno di noi sa chi sono gli altri concorrenti. Ognuno di noi alloggia in un albergo diverso. E siamo costretti a cambiarci in macchina. Io non lavoro mai da sola e così sono stati costretti a coprirsi il volto anche i miei figli”.

Dopo l’eliminazione avvenuta nel corso della prima puntata, Orietta Berti tornerà anche nel secondo appuntamento de Il Cantante Mascherato, in qualità di ospite. E mentre il pubblico cerca di scoprire chi si nasconda dietro le maschere dello show, da Al Bano Carrisi a Valerio Scanu, la Carlucci si gode il successo. L’esordio della trasmissione è stata un successo, anche se la giuria ha ricevuto diverse critiche e non è passata inosservata la gaffe di Ilenia Pastorelli che ha più volte parlato di Pupo, senza sapere che il cantante in quel momento si trovava nel programma concorrente: il GF Vip di Signorini.