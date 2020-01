Milly Carlucci trionfa con Il Cantante Mascherato, ma i concorrenti rischiano

editato in: da

È stato un vero successo quello del format Il Cantante Mascherato: merito anche della padrona di casa, Milly Carlucci, che con il suo sorriso e la sua esperienza riesce a convincere anche il pubblico più scettico coinvolgendolo in uno spettacolo misterioso e innovativo.

La prima puntata dello show ha mostrato una Milly per nulla intimorita dal confronto con il GF Vip. Brillante e garbata, ha vinto la sfida con Alfonso Signorini registrando un altissimo numero di ascolti: ben il 20,85% di share, pari a 4.437.000 telespettatori, contro il 16,76% di share con 2.922.000 spettatori del Grande Fratello.

Anche per la seconda puntata, la Carlucci ha davvero brillato a partire dal suo look: ha optato per la seconda volta per un outfit che richiama il gioco del quale è al timone. L’abbiamo infatti vista in splendida forma con un paio di pantaloni neri abbinati ad una giacca sui toni del blu e del rosso, arricchita da molti dettagli in oro che donano un tocco di luce.

Milly ha inoltre scelto di tenere i capelli legati, così da lasciare in risalto l’importante collo della giacca e le spalline impreziosite in oro. Per quanto riguarda il make up, la conduttrice ha puntato tutto sullo sguardo e applicando solamente un rossetto dalla tinta nude sulle labbra.

E mentre la Carlucci si distingueva per la sua mise, la gara è continuata senza esclusione di colpi: sotto gli occhi della giuria formata da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti si sono sfidati i misteriosi cantanti mascherati, tra vocalizzi, coreografie e piccole note stonate.

Dopo l’eliminazione dell’Unicorno (Orietta Berti) sono rimasti in gara il Mastino napoletano, il Coniglio, l’Angelo, il Barboncino, il Leone, il Pavone e il Mostro: dietro ognuno di loro si cela un big della musica che deve fare di tutto per mantenere segreta la sua identità.

E questo non solo per via del gioco, ma anche per via del grosso rischio che ognuno di loro corre se, per caso, il nome uscisse fuori prima del tempo. Come ha rivelato l’autore e braccio destro di Milly Carlucci a Il Fatto Quotidiano, la penale che dovrebbero pagare è salatissima: ben 100mila euro da consegnare alla Rai.