Il Cantante Mascherato: la Carlucci brilla, ma è Al Bano il protagonista

Terzo appuntamento de Il Cantante Mascherato, il nuovo talent game show condotto da Milly Carlucci che ha già conquistato il pubblico italiano. Si nasconde Al Bano dietro uno dei protagonisti mascherati?

Dopo il successo delle prime puntate, continua la suspense sui concorrenti in gara: i personaggi famosi per tutta la durata del programma dovranno cercare di tenere nascosta la loro identità e vincere la competizione canora.

Nelle scorse puntate abbiamo visto l’Unicorno e il Barboncino lasciare il programma (rispettivamente Orietta Berti e Arisa).

Degli otto iniziali, adesso gli anonimi personaggi famosi rimasti in gara sono sei. Alla fine di ogni puntata, chi ha ottenuto il punteggio più basso per la performance deve abbandonare la competizione e svelare la propria identità.

I concorrenti misteriosi, come detto, sono rimasti in sei: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo ed il Pavone. E anche questa volta giudici e pubblico – in studio e a casa – hanno dovuto raccogliere gli indizi ed avanzare delle ipotesi.

Sul palco una sorpresa per il pubblico: Adriano Pappalardo, Al Bano e Max Giusti, i tre grandi nomi “sospettati” di essere nascosti dietro la maschera del Leone. Gli stessi sono stati interrogati dalla giuria per carpire qualche indizio sull’identità misteriosa del Re della Savana. Ovviamente tutti hanno risposto di no alla domanda “Sei tu il Leone?”, ma tra il pubblico e la giuria la scelta ricade sempre più su Al Bano. Sono tutti convinti, in studio e sui social, che si tratti proprio del cantante di Cellino San Marco. Sarà davvero così? Una cosa è certa: volente o dolente è lui il protagonista di questa serata.

La Carlucci sempre elegante e garbata, anche questa volta si è distinta per il suo look, continuando sulla falsariga delle puntate precedenti. Ha indossato un paio di pantaloni neri, stivali dal tacco alto, il tutto abbinato ad una giacca sui toni del bordeaux e del nero, arricchita come al solito dai dettagli in oro.

Milly durante la puntata ha portato i capelli legati, per mettere in risalto i pendenti ai lobi e il collo della giacca. Make up ovviamente abbinato all’outfit: trucco importante sugli occhi e un rossetto nude sulle labbra.

Sotto gli occhi della giuria formata da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti si sono sfidati i misteriosi cantanti mascherati: Coniglio contro Mastino, Angelo contro Mostro e Pavone contro Leone.

Due le eliminazioni della serata, per arrivare alla semifinale. Rimane vivo l’interesse per la maschera del Leone: chi ci sarà dietro?

Ad uscire dalla competizione prima Pavone, che si rivela essere Manuela Aureli. I quattro finalisti si contenderanno la maschera d’oro di questa prima edizione del Cantante Mascherato.