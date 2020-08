Il Cantante Mascherato, anticipazioni su giuria e concorrenti dello show di Milly Carlucci

editato in: da

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del talent game show Il Cantante Mascherato, eppure cominciano già a trapelare le prime indiscrezioni sulla giuria e sui concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci, in onda da gennaio.

Il format innovativo, amatissimo dal pubblico, ha superato le aspettative della Rai, che l’ha confermato nel palinsesto per la prossima stagione televisiva. Qualche tempo fa era già emerso il nome di Teo Mammucari, vincitore della prima edizione nei panni del Coniglio: secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere lui uno dei nuovi giurati.

Ma lo show di Milly Carlucci potrebbe riservare altre sorprese: il settimanale DiPiùTv ha rivelato che Arisa, anche lei concorrente della scorsa edizione del programma con la maschera del Barboncino, potrebbe finire a giudicare i suoi colleghi.

Se in un primo momento sembrava confermata la giuria dello scorso anno – che vedeva Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo -, adesso nel cast del programma sembrerebbero esserci diverse new entry, che potrebbero rivoluzionare gli equilibri della prima edizione.

Tra le altre indiscrezioni svelate dal settimanale, a gareggiare potrebbe tornare un volto conosciuto e molto apprezzato dai telespettatori: Al Bano infatti potrebbe ritornare nel cast del Cantante Mascherato, ovviamente nei panni di un personaggio diverso da quello del Leone, che gli aveva fatto guadagnare il secondo posto nella prima edizione del programma.

Sicuramente per la Carlucci sarà una stagione entusiasmante e ricca di impegni in Rai, che l’ha voluta nuovamente al timone di due programmi dal grandissimo successo. Prima della messa in onda de Il Cavaliere Mascherato, a settembre la conduttrice tornerà in tv con Ballando con le Stelle, recuperando l’edizione saltata la scorsa primavera a causa dell’emergenza sanitaria.

Per questa stagione dello show Milly Carlucci ha scelto un cast eccezionale: tra i partecipanti alla nuova edizione gli attori Barbara Bouchet e Paolo Contincini, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosita, Alessandra Mussolini, il pugile Daniele Scardina (noto agli appassionati di gossip per la sua relazione, ormai finita, con Diletta Leotta), il conduttore Costantino Della Gherardesca, Tullio Solenghi e Elisa Isoardi, reduce dalla chiusura de La Prova del Cuoco. Tutti i concorrenti pronti a stupire il pubblico e a destreggiarsi tra passi di danza e attesissime sfide di ballo.