Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme: il video ufficiale su Instagram

editato in: da

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano a sorridere insieme. La crisi è ormai ufficialmente cancellata e lo dimostra un video pubblicato dal ciclista sul suo profilo Instagram. Nella clip Ignazio scherza con Cecilia, provando a svegliarla. “Quella boccuccia linda”, scrive aggiungendo dei cuori e dimostrando come fra i due sia ormai tornato il sereno.

Un amore, quello fra Cecilia e Ignazio, che dura dal 2017 quando i due si incontrarono per la prima volta al GF Vip. All’epoca lei era legata a Francesco Monte e, dopo alcuni tentennamenti, decise di lasciarlo in diretta tv per vivere liberamente la sua love story con Moser. Poco dopo era arrivata la convivenza, ma soprattutto la voglia di formare una famiglia. La sorella di Belen, soprattutto dopo la quarantena trascorsa in Trentino, aveva svelato la volontà di diventare mamma.

Poi la crisi, arrivata quest’estate in coincidenza con quella che ha travolto Belen e Stefano De Martino. Gli innamorati avevano trascorso le vacanze separati: lui in Sardegna con l’amico Andrea Damante, lei a Capri con la sorella maggiore. Se De Martino e la Rodriguez si sono ormai lasciati (e lei sembra felice con Antonio Spinalbese), Cecilia e Ignazio sono riusciti a chiarirsi. I due avevano partecipato separatamente alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi ritrovarsi, a sorpresa, in montagna per un week end d’amore.

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna – aveva scritto lei su Instagram -. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle”. In seguito Ignazio aveva mostrato nelle Stories una foto che raccontava una gita in bici fra i due innamorati. Sino al video tenerissimo che conferma il ritorno di fiamma tanto atteso. Cecilia e Ignazio non hanno mai smesso di amarsi e ora, dopo una breve separazione, sembrano pronti a riprendere in mano la loro storia d’amore là dove l’avevano interrotta.

Niente da fare invece per Belen e Stefano. Gli ex sembrano decisi a separare le loro strade a un anno dal ritorno di fiamma che aveva emozionato i fan. Lei è ormai felice con l’hairstylist milanese, mentre lui ha traslocato in una nuova casa e adottato un cane.