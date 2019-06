Iannone innamorato della De Lellis: il post dolcissimo su Instagram

editato in: da

È ufficiale! Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono una coppia. Lo conferma una foto pubblicata dal pilota sul suo profilo Instagram, in cui compare in una tenera posa, abbracciato all’influencer e alla sua nipotina Matilde.

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e la foto privata pubblicata ieri per sbaglio dalla De Lellis, in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compariva tra le lenzuola e stretta tra le braccia di Iannone, oggi arriva finalmente la conferma ufficiale: la prima foto di coppia pubblicata dal bel ex di Belen. Proprio in questi giorni, infatti, il pilota avrebbe raggiunto la neo-fidanzata in Sardegna, dove Giulia sta trascorrendo le vacanze in compagnia della famiglia e delle sue nipotine, a cui è fortemente legata. Devono essere davvero giorni intensi d’amore, tanto da convincere la coppia ad ufficializzare finalmente la relazione.

E se Andrea Iannone ha dichiarato per primo il suo sentimento alla De Lellis, subito è arrivata la conferma da parte dell’influencer, che ha lasciato un tenero commento alla foto. “AMOE”, ha scritto Giulia, forse facendo riferimento a qualcosa che solo lei e il pilota conoscono. Potrebbe essere una delle parole pronunciate dalla nipotina Matilde, che compare proprio nella foto, insieme alla coppia. Questo lascia intendere che Iannone sia già “uno di famiglia”. Il che non stupisce, soprattutto se consideriamo che è stato proprio il fratello della De Lellis (grande fan del pilota di Moto GP) a farli incontrare tra le due ruote del Mugello. Un incontro che ha acceso la passione tra i due, che si sono rincontrati prima nella villa di lui in Svizzera, poi a Milano e infine in Sardegna, dove hanno deciso di ufficializzare teneramente questa storia.

I fan dell’influencer non aspettavano altro. Un po’ meno, invece, Andrea Damante, che non sembra aver preso troppo bene il repentino cambio di idee (e sentimenti) della sua ex. “Fino a qualche giorno fa Giulia era a casa mia, non so cos’è successo”, ha commentato l’ex tronista dopo la comparsa delle prime foto che riprendevano la De Lellis e Iannone in atteggiamenti intimi.

Eppure, a quanto pare, ora lo spazio lasciato vuoto dal Dama nel cuore della fashion blogger sembra essere stato occupato dal bel pilota, che finalmente sembra essere riuscito a dimenticare Belen Rodriguez. Lo dimostra questo tenero scatto in famiglia, con cui Andrea ha deciso di uscire allo scoperto assieme a Giulia, dimostrando che questa volta fa davvero sul serio. Cosa ci sarà da aspettarsi ora dalla coppia più seguita dell’estate?