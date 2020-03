I palinsesti Mediaset cambiano ancora: Barbara D’Urso raddoppia

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Live-Non è la D’Urso raddoppia: oltre a domenica 22, andrà in onda anche martedì 24 marzo. L’esigenza è di seguire in modo sempre più approfondito le notizie relative all’emergenza da coronavirus.

Dunque, doppio appuntamento con Barbara D’Urso, come riporta Davide Maggio che spiega come il palinsesto Mediaset sia ulteriormente modificato, anche per evitare sovrapposizioni scomode e concorrenziali. Così, Fuori dal Coro, in onda su Rete 4, si sposta dal martedì al mercoledì. Inoltre, in questo modo Mediaset sulle sue reti può offrire al pubblico trasmissioni di informazione e approfondimento tutte le sere.

La D’Urso che si era vista sospendere Domenica Live, dunque recupera una serata ed è sempre in prima linea nell’affrontare la situazione d’emergenza, anche con Pomeriggio Cinque dove è intervenuta Virginia Raggi, sindaco di Roma, dopo un servizio mandato in onda da Barbara che mostrava un ampio numero di persone al Circo Massimo, impegnate in attività sportive, nonostante la richiesta del Governo di stare a casa.

Intanto, la D’Urso sul suo profilo Instagram mostra cosa fa quando non lavora. Anche lei, come tutti, resta a casa e si dedica alla cucina e alle buone letture, seduta sul letto in compagnia di giganteschi orsi di peluche: “E anche stasera un bellissimo libro in compagnia dei miei tanti orsi “. E non manca così di salutare i suoi fan #colcuore.

Mentre Barbara raddoppia col suo Live-Non è la D’Urso, la sua rivale di un tempo Mara Venier torna in diretta con Domenica In.