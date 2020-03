Heather Parisi: il suo segreto con i figli per praticare l’home schooling

editato in: da

Heather Parisi ha pubblicato su Instagram un lungo post, accompagnato dalla foto dei suoi gemelli, raccontando la sua esperienza di mamma e insegnante in questo periodo particolare della vita di tutti.

La showgirl americana, che vive da anni ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i figli, sta affrontando come tanti altri l’emergenza sanitaria, con la differenza che i suoi bambini, Elizabeth e Dylan, studiano a casa con lei da tanto tempo.

Una decisione, quella di praticare l’home schooling, che ha sempre destato parecchia curiosità e qualche critica, come lei stessa ha spiegato sul suo profilo Instagram:

Il caso ha voluto che quella che prima era una condizione di pochi studenti, oggi sia diventata la condizione di tutti gli studenti. A Hong Kong le scuole sono chiuse dal 24 Gennaio e temo che l’anno scolastico oramai se ne sia andato. In Italia e in molti altri paesi la situazione è pressoché la stessa. Credo che quella che è una necessità possa diventare una meravigliosa opportunità per i genitori e per i figli, quella di riscoprire il piacere di trascorrere del tempo assieme mentre si lavora o si studia da casa.

La Parisi, che pratica l’insegnamento a casa da tanto tempo, ha svelato qualche piccolo segreto per fare in modo che lo studio si svolga in maniera tranquilla e senza stress, anche se all’inizio sicuramente non è facile:

Quando ho iniziato a fare Homeschooling ero super meticolosa e chiedevo ai miei figli tantissimo, in tema di attenzione e applicazione. Troppo! Poi ho capito che quando si fa scuola a casa, tutto è amplificato e non si può pretendere di essere in una classe e, a dire il vero, non c’è proprio il bisogno di farlo.

La showgirl ha confessato di studiare con i suoi bambini in maniera soft, prima chiacchierando al mattino di quello che accade nel mondo, poi nei momenti di pausa, leggendo dei libri o guardando dei film impegnati, legati ovviamente a quello che stanno imparando, in modo da commentarli insieme:

Lo voglio dire alle mamme che si trovano ad affrontare questa nuova esperienza: insegnare ai propri figli e studiare assieme a loro, è un momento di crescita fondamentale tanto per i bambini quanto per gli adulti. Se ne esce più forti e più consapevoli della forza dell’amore che ci unisce!

Heather Parisi, tra i tanti commenti di approvazione dei suoi followers, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i genitori: approfittare di questo momento per creare un legame ancora più forte e indissolubile con i propri figli.