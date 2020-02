Heather Parisi lascia Hong Kong per un’isola da sogno

editato in: da

Heather Parisi, che si è da poco lasciata alle spalle il traguardo dei 60 anni, si sta godendo qualche giorno di relax su un’isola da sogno. In compagnia del marito Umberto Maria Anzolin e dei gemelli Elizabeth e Dylan Maria, la ballerina statunitense è partita per una località che, secondo quanto si può leggere sul suo profilo Instagram, è “sperduta nell’oceano”.

Il motivo di questa “fuga”? Sempre sulla base di quanto esternato dalla Parisi sul social, si tratta di un regalo che il marito Umberto, al suo fianco da tanto tempo e padre dei gemelli, le ha fatto in occasione del suo compleanno, che coincide per il 2020 con il Capodanno cinese.

La ballerina scoperta da Pippo Baudo, nei giorni che hanno preceduto la partenza ha fatto parlare di sé per via di alcune foto che la vedono in compagnia di Elizabeth e Dylan e con una mascherina chirurgica nera sul viso. La Parisi, che vive a Hong Kong da diversi anni per via del lavoro del marito, ha utilizzato il suo canale Instagram per fornire aggiornamenti sul coronavirus.

Questi scatti, corredati da dati sui casi di contagio, hanno fatto il pieno di commenti, alcuni dei quali fortemente critici. La Parisi – che nei mesi scorsi ha rivelato particolari molto delicati e dolorosi relativi al suo rapporto con l’ex marito Giorgio Manenti, padre della primogenita Rebecca – non si è lasciata ferire dalle osservazioni pungenti e, circondata dall’amore di Umberto e dei gemelli, è partita per qualche giorno di vacanza.

Come già accennato, la ballerina “nemica amatissima” di Lorella Cuccarini sta documentando su Instagram il soggiorno. Tra video che mostrano un panorama vista mare mozzafiato per poi focalizzarsi sui gemelli che scherzano con Umberto e foto in cui lei appare immersa in una piscina con il blu dell’oceano sullo sfondo, il tempo sembra proprio trascorrere all’insegna della spensieratezza.

Neppure il piccolo inconveniente delle labbra bruciate dal sole per via della protezione dimenticata – la cosa è stata documentata con un breve video pubblicato sempre su Instagram – sembra scalfire la serenità di Heather Parisi che, a suon di hashtag come #vacanzaperfetta e #sorrideresempre, sta condividendo con i suoi follower i dettagli di una bellissima parentesi di relax familiare.