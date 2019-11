Heather Parisi lancia una nuova frecciatina a Lorella Cuccarini

editato in: da

Si riaccendono i riflettori sulla guerra a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La ballerina americana infatti non perde occasione per punzecchiare la collega, alimentando una rivalità nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo.

Qualche settimana fa la Parisi era stata ospite di Verissimo dove si era confessata con grande sincerità sul rapporto con la Cuccarini. “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? – aveva detto a Silvia Toffanin -. Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stata una cosa stranissima […] È stata un’esperienza che poteva essere davvero un’altra cosa”.

“Non la considero, non la vedo, non è niente lei per me” aveva aggiunto Heather e quando la conduttrice le aveva fatto notare che quelle parole potevano risultare troppo dure, aveva risposto: “Perché devo provare qualcosa per questa persona? Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Un’indifferenza che, a quanto pare, ha voluto ribadire in queste ore. La showgirl americana infatti ha pubblicato un post su Twitter che sembra riferito proprio alla rivale, anche se la Cuccarini non viene mai nominata. “Non è vero che l’indifferenza è un sentimento negativo – ha scritto -. L’indifferenza non è altro che tollerare i comportamenti e i pensieri di chi ha gusti diversi dai nostri. E, la tolleranza cos’è? Non è altro che carità. Ecco, l’indifferenza è un atto di carità”.

Si tratta dell’ennesimo capitolo di una guerra che dura ormai da tempo e che non sembra destinata a fermarsi. Qualche mese fa, quando era stato annunciato il ritorno in Rai della Cuccarini con La Vita in Diretta, Heather aveva criticato alcune dichiarazioni sovraniste della collega.

“Ci sono – aveva scritto – in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”. Immediata la replica di Lorella che aveva citato anche Umberto Maria Anzolin, marito della ballerina.

“Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” – aveva risposto – e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo”.