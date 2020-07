Heather con mascherina: “Si torna dove eravamo, lo avevano promesso”

editato in: da

Heather Parisi, novella Cassandra. Dopo aver lungamente elogiato la gestione dell’emergenza del Coronavirus in quel di Hong Kong, Paese nel quale vive da anni e dove sono riusciti a gestire la situazione senza lockdown e misure restrittive come in Italia, oggi, che nella città è tornata una nuova ondata di contagi e sono stati costretti a riusare le mascherine, la showgirl commenta su Instagram:

Back to the future !!! Preparatevi, si torna a dove eravamo. 😷 In fondo ce lo avevano “promesso”! Giornata serena a tutti ❤

Il Coronavirus non è, purtroppo, un incubo finito e archiviato. E il comportamento dei cittadini può fare la differenza. In Italia, con l’arrivo dell’estate e la voglia (comprensibile) di tornare a vivere e divertirsi, si assiste ad un ritorno forse troppo repentino alla normalità, fatta di cene, feste, aperitivi in spiaggia e inevitabili assembramenti. Ma quello che è successo a Hong Kong dovrebbe farci pensare. E Heather, novella Cassandra, ci sta mettendo in guardia…