Heather Parisi, attacco durissimo a Lorella Cuccarini a Verissimo: il retroscena

Heather Parisi non risparmia Lorella Cuccarini e si prepara a dire la sua sulla collega in una nuova intervista a Verissimo. Negli ultimi anni fra le ballerine ci sono stati scontri piuttosto accesi e botta e risposta sui social. L’ultimo poco dopo il ritorno della Cuccarini in Rai e le sue dichiarazioni in cui affermava di essere sovranista.

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste” aveva scritto la Parisi su Twitter, scatenando la reazione della collega. Dopo lo show Nemicamatissima infatti i rapporti fra le due si erano incrinati.

“Noto con piacere che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di Nemicamatissima – aveva replicato Lorella -. E dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore Umbi – aveva scritto riferendosi al marito della Parisi -. Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia, per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si, continua a occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah, saperlo”.

Il botta e risposta era continuato, inasprendosi quando Lorella era arrivata alla guida di Grand Tour. La trasmissione di Rai Uno, andata in onda in prima serata, era stata chiusa in anticipo a causa degli ascolti bassi, scatenando l’ironia di Heather, che non si era lasciata sfuggire l’occasione di attaccare la collega. “Cercasi disperatamente ascolti per ballerine sovraniste” aveva scritto, ricevendo, ancora una volta, la secca risposta della Cuccarini.

Da quell’ultimo scontro è trascorso qualche mese e, secondo le indiscrezioni di Dagospia, Heather sarebbe pronta a un nuovo attacco. Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha annunciato un’intervista alla Parisi che, come svela Roberto D’Agostino, sarebbe già stata registrata.

Le prime indiscrezioni svelano che Heather si sfogherà, raccontando tutta la verità su Lorella Cuccarini e attaccando anche Pippo Baudo che, come ha ammesso lui stesso, fu colui che diede vita alla rivalità fra le ballerine sostituendo la Parisi con la collega durante un’edizione di Fantastico.