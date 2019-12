Heather Parisi attacca Checco Zalone. E su Instagram non parla delle figlie

editato in: da

Heather Parisi attacca Checco Zalone su Twitter e su Instagram non risponde a domande e provocazioni sulle figlie più grandi. La ballerina americana è nota per non avere peli sulla lingua e dire sempre ciò che pensa. Da anni Heather vive a Hong Kong con la sua famiglia, formata dal marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli Elizabeth e Dylan.

Nonostante ciò Heather è ancora molto legata al nostro Paese. Per questo motivo ha voluto dire la sua su una polemica di cui si parla da giorni: il film Tolo Tolo di Checco Zalone. La nuova pellicola racconta un tema attuale e molto sentito in Italia: l’immigrazione. C’è chi ha apprezzato il trailer del film e l’ironia del comico e chi invece l’ha criticato.

Fra quest’ultimi c’è la Parisi che ha criticato aspramente Checco Zalone su Twitter. “L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico – ha scritto -. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism”.

Sempre pronta a far sentire la sua voce su temi importanti e d’attualità, Heather è molto più cauta quando si parla del suo privato. L’ex star di Fantastico infatti ha sempre protetto la sua privacy, ora più che mai. Nelle ultime settimane infatti la Parisi era finita al centro di diversi gossip per via delle dichiarazioni di Jacqueline Luna Di Giacomo, che durante la sua intervista a Live – Non è la D’Urso aveva scritto nelle Stories: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”.

Heather infatti oltre ai gemelli nati dall’amore per Umberto, ha anche altre due figlie più grandi: Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo di cui non parla spesso. Alle parole della secondogenita era seguita una lettera scritta a Barbara D’Urso, ma la Parisi non aveva commentato.

Sui social in tanti le chiedono notizie delle due ragazze e qualcuno ironizza. “Lei ha quattro figli” ha scritto un fan, commentando uno scatto che ritrae i gemelli con tanto di dedica dolcissima della ballerina. Heather però non replica e va avanti per la sua strada, decisa a non svelare nulla e a risolvere le sue questioni private lontano dai riflettori.