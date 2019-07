Heather Parisi al veleno su Twitter contro Lorella Cuccarini

editato in: da

Palinsesti 2019-2020: le donne della Rai

Heather Parisi non si è trattenuta e su Twitter ha tuonato contro la rivale di sempre Lorella Cuccarini.

È bastata la presentazione dei palinsesti Rai in cui è stata confermata la Cuccarini alla conduzione di La Vita in Diretta al posto di Francesca Fialdini per scatenare la ballerina americana.

Sul profilo Twitter di Heather si legge: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”. La Parisi non cita Lorella, però è evidente che il suo commento al vetriolo è riferito proprio a lei.

Infatti, da sempre le due ballerine sono ai ferri corti, ma negli ultimi mesi si è riaccesa la polemica. E proprio Heather durante una serie di botta e risposta ha definito la Cuccarini “ballerina-sovranista”, per alcune sue affermazioni. Lorella non aveva certo ingoiato il boccone amaro senza reagire e prontamente ha replicato: “Noto con piacer che H non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di “Nemica Amatissima” e dunque mi rivolgo direttamente al suggeritore “Umbi”: come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia — per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si — continua ad occuparsi, twittando da paradisi fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo…”.

I loro contrasti sembrano senza soluzione di continuità, anche se per il momento la Cuccarini non ha reagito alla frecciatina della collega, forse troppo impegnata con le riprese di Gran Tour. Sta di fatto che i fan di Lorella sono al settimo cielo all’idea di rivedere la loro beniamina in Rai, come qualcuno commenta su Instagram: