“Happy Days” festeggia 45 anni: selfie del cast riunito su Instagram

Ci sono tutti, o quasi: Richard Cunningham, sua mamma Marion, gli amici Ralph, Warren (“Potsie”) e ovviamente Fonzie. Il cast del mitico Happy Days si riunisce 45 anni dopo, in onore di Gary Marshall, il creatore della serie scomparso nel 2016.

E il protagonista Ron Howard (Richie), oggi regista affermato, posta sul suo account Instagram uno scatto che fa impazzire i fan di tutto il mondo.

Volti sorridenti, complicità palpabile, i 4 amici sono rimasti tali anche fuori dal set, negli anni: Ron, Anson Williams (Potsie), Donny Most ( Ralph) ed Henry Winkler (Fonzie, anzi “The Fonz” nell’originale)

Mancano per forza di cose alla reunion papà Howard Cunningham (Tom Bosley), morto nel 2010 a 83 anni per un cancro ai polmoni, ed Erin Moran, la “sottiletta” Joanie del serial, sorellina di Richie. L’attrice, che negli ultimi anni viveva in condizioni di indigenza in una roulotte, è morta nel 2017 per un tumore alla gola.

Inevitabile la gioia dei fan di tutto il mondo, che hanno subissato il post di commenti: “C’è tutta la mia infanzia in questa foto!”, scrive qualcuno. “Si sono mantenuti tutti molto bene”, osserva un altro. “Ma Marion Ross è ancora viva??”, ironizza un terzo. Mentre qualcuno si dispiace per gli assenti: “Che tristezza che Erin non sia qui”…