Gwyneth Paltrow, 48 anni in “birthday suit”: completamente nuda

Tutte le “bufale” di Gwyneth Paltrow, dai clisteri al caffè alla candela al profumo di vagina

Qualcuno malignamente sostiene che da quando la sua carriera cinematografica si è arenata (gli ultimi film degni di nota sono quelli della saga “Avengers”, in cui interpreta ruoli minori) Gwyneth Paltrow, figlia d’arte, nota “acqua cheta” di Hollywood, si sia dovuta in qualche modo reinventare. E lo ha fatto stupendo tutti, creando un impero Goop, che vende prodotti naturali e biologici, spaziando dalla cosmesi all’abbigliamento alla cucina.

Il problema, o forse la fortuna a seconda dei punti di vista, è che Gwyneth in questi anni è finita spesso al centro dell’attenzione dei media e della cronaca per alcune sparate relative ai suoi prodotti in commercio. Che le sono costate molte volte anche pesanti critiche da parte di medici e specialisti. Le bufale di Gwyneth sono diventata famose, dalle dalle uova vaginali di giada – consigliate alle follower del sito per aumentare il tono vaginale e l’equilibrio ormonale e per migliorare il piacere sessuale –, ma anche le vaporizzazioni, sempre vaginali, per detergere l’utero, fino ai clisteri di caffè, toccasana per la salute intestinale e le punture d’ape ritenute ottimi trattamenti di bellezza

Ultime in ordine di tempo, la candela all’odore di vagina, andata sold out nel giro di poche ore nonostante il costo elevato, e quella al profumo di orgasmo.

Poteva quindi, la “diabolica” Gwyneth non stupire anche nel giorno del suo 48esimo compleanno, il 27 settembre 2020? Ovviamente no. L’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto completamente nuda, in “birthday suit” (che sarebbe la veste che ognuno di noi ha alla nascita, cioè la propria pelle), creando scompiglio tra i follower. Compresa la figlia Apple, che ha commentato con un “MOM”, come a dire: “Ma che fai, mamma…”.

Semplicemente con il mio “birthday suit” oggi … grazie mille per gli auguri di compleanno e grazie al nuovissimo burro per il corpo di @goop che mi permette ancora di mostrarmi così…

Di diverso parere l’innamoratissima marito Brad Falchuk che le ha dedicato un post d’auguri pieno di parole dolcissime.