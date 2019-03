Chi è Guido Maria Brera, il marito di Caterina Balivo

editato in: da

Nato nel quartiere romano di San Saba il 27 agosto 1969, da mamma casalinga e papà funzionario di banca, Guido Maria Brera ha portato all’altare Caterina Balivo nel 2014, con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice tv?

Finanziere e scrittore, Guido Maria Brera è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo, da quelle sue estati trascorse sulla spiaggia dell’Argentario, prova il desiderio di essere accettato. Di diventare qualcuno. Trova la soluzione nella finanza, un mondo in cui più guadagni, più sali. E tutto per merito tuo.

Con il pendolino, Guido Maria Brera va a e viene da quella che oggi è la Fineco, la società – uno dei più grandi hedge fund d’Europa – in cui dà inizio alla sua scalata verso il successo. Lavora giorno e notte, gli amici lo lasciano, la fidanzata pure, la madre lo rimprovera di essere dimagrito troppo. Ma lui continua, dritto verso il suo obiettivo.

«Ero un adolescente un po’ sfigato, sono diventato un finanziere rimanendo fuori dal giro giusto fin dal liceo, ai margini», ha dichiarato nel corso di un’intervista a Vanity Fair. A 28 anni si trasferisce a Londra, a 29 fonda Kairos. «Mi ero fatto mettere un tavolo da ping pong in ufficio. Mezz’ora di ping pong al giorno, piu 15 minuti di pesce rosso: guardare per 15 minuti al giorno un pesce toglie l’ansia», ha raccontato.

Spesso annoverato tra gli italiani più ricchi, nel 2014 pubblica il libro “I Diavoli“, romanzo parzialmente autobiografico che racconta la finanza di oggi. Dal libro è nato anche un sito, che offre un’informazione approfondita e imparziale, non soggetta al filtro della stampa. «Ho scritto quel libro per due ragioni. La prima vagamente altruistica: mi sembra utile che le persone sappiano più cose possibile su questo mondo che determina le loro vite. La seconda è di tipo autobiografico. A un certo punto sono entrato in crisi, esattamente come Massimo, il protagonista: quando arriva in cima alla sua piramide, realizza che in fondo sta molto male. Il libro è un’autoanalisi», ha dichiarato.

Divorziato e con due figli da un precedente matrimonio, Guido Maria Brera frequenta per breve tempo Serena Autieri. Ma è di Caterina Balivo che si innamora perdutamente. «Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato», ha confessato.