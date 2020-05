Morto a 30 anni Gregory Tyree Boyce, attore di Twilight

editato in: da

Gregory Tyree Boyce, giovane attore apparso nella saga di Twilight, è stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju nella sua casa di Las Vegas il 13 maggio scorso.

Ancora non si conoscono le cause del decesso della coppia: secondo quanto riferisce il sito E! News, a ritrovare i loro corpi senza vita è stata una cugina di Boyce, che, sapendo che il ragazzo doveva andare a Los Angeles, si è insospettita quando ha visto la sua auto ancora parcheggiata di fronte all’abitazione.

Gregory andava spesso a Los Angeles per fare visita a sua figlia Alaya di 10 anni, avuta da una precedente relazione, mentre ora conviveva insieme alla sua compagna Natalie a Las Vegas.

Il sito TMZ, che ha rilanciato la notizia, parla di una polvere bianca trovata accanto ai corpi ma non sono stati rivelati altri dettagli e le indagini sono in corso

Tyree Boyce era nato il 5 dicembre 1989 e aveva raggiunto la popolarità nel 2008 proprio grazie alla sua partecipazione alla serie dei film Twilight, saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer con protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson. Boyce nella pellicola è Tyler Crowley, il giovane al volante di un furgone che rischia di investire Bella (Kristen Stewart), salvata da Edward (Robert Pattinson) che svela così la sua natura vampiresca.

La madre di Boyce, Lisa Wayne, ha scritto un lungo messaggio su Facebook in cui ricorda la passione del figlio per la cucina. “Sto male senza di te. Sono lacerata, sono perduta… Durante la quarantena passeggiavamo la sera. Io, te, Natalie, Alaya e Kaniya trovavamo dei bei sentieri per camminare, ti piaceva tanto. Volevo dimagrire, ma tu cucinavi e io non potevo resistere alla tua cucina. Da quando mi hai lasciato ho perso 3 chili”. L’ultima volta che lo ha visto, ricorda la madre, è stato l’11 maggio: “mi ha abbracciata, mi ha baciata sulla guancia e mi ha detto che mi amava. Ora mai più un abbraccio, un bacio, ti amo Greggy”.