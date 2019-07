Gregoraci torna single. L’ex Bettuzzi si sfoga: “Ero il terzo incomodo”

editato in: da

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci stupisce con un look scintillante

È finita tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che aveva conquistato il cuore della bella calabrese.

Gli indizi, trapelati dal profilo Instagram del fondatore del marchio Pure Herbal, del quale, tra l’altro, la conduttrice è testimonial, non lasciano più spazio a dubbi: tra Francesco e Elisabetta, ormai è finita.

“Una coppia, a casa mia, è formata da due… non da tre”, questo il duro sfogo dell’imprenditore, che si confessa ai suoi follower con un riferimento esplicito alla fine della relazione.

Francesco è arrivato nella vita di Elisabetta in maniera silenziosa ma importante, dopo la fine della relazione della showgirl calabrese con Flavio Briatore. C’è stato il primo avvistamento insieme in Thailandia in occasione dello scorso Capodanno.

Da quel momento, la coppia, si è mostrata inseparabile agli occhi dei fan che li vedevano sempre più affiatati e innamorati.

Da qualche settimana, però, il silenzio da parte di entrambi ha fatto insospettire i fan, che hanno trovato la conferma ai loro dubbi proprio nelle parole di Bettuzzi. Evidente il riferimento all’ex imprenditore piemontese, con cui la showgirl è convolata a nozze nel 2008 condividendo con il marito una storia di amore profondo e intenso. E se la Gregoraci è andata avanti, proprio con Francesco, Flavio ha preferito restare solo dopo la fine del matrimonio. L’uomo, infatti, non è andato oltre qualche flirt passeggero, il più noto quello con Taylor Mega.



Secondo alcune indiscrezioni, confermate in parte dalle parole di Bettuzzi, tra Flavio e Elisabetta, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Un amico intimo della coppia ha rivelato infatti che Briatore vorrebbe riconquistare l’ex moglie e ricostruire, insieme a lei, la famiglia che avevano un tempo.

Del resto, la loro storia è stata molto importante: dodici anni di amore e un figlio, Nathan Falco. Nessuno si aspettava un ripensamento da parte dell’imprenditore dopo le promesse fatte all’altare.

Sta di fatto che i due, anche dopo la fine della relazione, hanno mostrato sempre molto affiatamento. La conduttrice di Battiti Live non ha mai negato che Briatore è sempre rimasto presente nella sua vita e in quella di Nathan.

Ritorno in vista, dunque, per la coppia più mondana del Paese? Probabile: secondo Bettuzzi “Non lo so se sono tornati insieme, e non mi riguarda – risponde Francesco alle domande indiscrete dei fan- Se son rose… rifioriranno.”