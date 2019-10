Gregoraci, mistero sul ritorno di fiamma con Bettuzzi: il messaggio su Instagram

editato in: da

Si tinge di giallo il gossip sul ritorno di fiamma fra Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi dopo un messaggio postato dall’imprenditore su Instagram.

I due sono stati legati per diverso tempo dopo l’addio della showgirl calabrese a Flavio Briatore. Una love story solida che sembrava aver regalato di nuovo il sorriso a Elisabetta, ma che poco prima dell’estate era arrivata al capolinea. La modella e mamma di Nathan Falco non aveva rilasciato dichiarazioni al riguardo, mentre l’ex marito aveva detto la sua sull’addio a Bettuzzi.

In occasione delle vacanze estive, Briatore e la Gregoraci si erano avvicinati ancora di più, trascorrendo insieme le ferie prima in Sardegna, poi a Capri. Un feeling che aveva fatto ipotizzare un ritorno di fiamma che però i due si erano affrettati a smentire. Poi il colpo di scena: qualche giorno fa Elisabetta è stata paparazzata all’aeroporto in compagnia di Francesco Bettuzzi.

La coppia ha trascorso una breve vacanza a Lampedusa, fra immersioni e momenti romantici. Entrambi hanno raccontato il viaggio su Instagram, senza però mai postare foto insieme. Elisabetta e Francesco sono tornati insieme? A creare un fitto mistero è la frase pubblicata dall’imprenditore su Instagram poche ore dopo essersi separato dalla Gregoraci.

“Si imparano tante cose dalla vita – ha scritto -, ma la cosa più dura da imparare e superare è la persona che mentre ti tradiva nella maniera più subdola ti diceva fidati”. Nel post, apparso nelle Stories, non si fa riferimento direttamente alla showgirl, ma già in passato Bettuzzi aveva affidato ai social l’amarezza per il loro addio.

Qualche mese fa, a chi gli chiedeva perché la love story fosse terminata, aveva scritto: “Una coppia a casa mia è formata da due…non da tre”, parole che sembravano riferite al tentativo di Briatore di tornare insieme alla moglie e riconquistarla dopo il divorzio.

Per ora la Gregoraci non ha risposto, mentre Bettuzzi ha raggiunto Bali per lavoro. Non resta che attendere per scoprire se la relazione continuerà o se è destinata a terminare.