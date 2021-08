Gregoraci, Ferragosto in famiglia con Nathan Falco e Briatore

editato in: da

Un’estate all’insegna del lavoro ma anche della famiglia, per Elisabetta Gregoraci, che si sta godendo qualche giorno di relax dopo gli impegni televisivi con Cornetto Battiti Live. Archiviata la pagina professionale, la showgirl calabrese ha deciso di concedersi un lungo periodo di pausa prima di tornare con le novità della prossima stagione.

Volata alle Baleari con le nipoti e sua sorella, Eli ha fatto ritorno in Italia per trascorrere il Ferragosto in Costa Smeralda al fianco di Flavio Briatore del loro figlio Nathan Falco. Nonostante la separazione e l’amore ormai finito, la coppia continua a volersi bene e a trascorrere molti momenti insieme, come testimoniano le immagini dal Billionaire comparse nelle Stories della Gregoraci.

I fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma, smentito da entrambi i diretti interessati che invece hanno confermato di volersi ancora molto bene. Ad attirare l’attenzione, oltre alle acque cristalline della Costa Smeralda, è il bikini mozzafiato di Elisabetta che continua a mostrare una forma smagliante, plasmata dalle tante ore di sport.

La Gregoraci arriva da una stagione di grande successo, iniziata con la partecipazione al Grande Fratello Vip di cui è stata assoluta protagonista. A tenere banco, è stata il suo legame con Pierpaolo Pretelli, che forse avrebbe preteso qualcosa di più rispetto all’amicizia. La prematura uscita di lei, decisa per festeggiare il Natale insieme al figlio, ha però spento ogni speranza. L’ex velino si è infatti fidanzato con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

Inutile negare quanto il GFVip abbia aperto nuove prospettive per Elisabetta Gregoraci, che attende un programma tutto suo dopo la conduzione di Cornetto Battiti Live. La showgirl è un volto noto della kermesse di Radionorba, che le affida la conduzione della manifestazione ormai da anni. Al suo fianco, il direttore artistico dell’emittente Alan Palmieri che per primo ha portato lo show in giro per l’Italia.

In attesa di tornare in televisione, Elisabetta sta assaporando gli ultimi stralci d’estate in famiglia e con la compagnia del suo ex marito. I due, che sono soliti passare molto tempo insieme, condividono un progetto imprenditoriale a Dubai che potrebbero anche replicare con un locale a Capri.