Grease, Olivia Newton-John premiata dalla Regina per la sua lotta contro il cancro

Olivia Newton-John, che per tutti noi resterà sempre la “Sandy” di Grease, è stata nominata dama della Regina Elisabetta. L’onorificenza, l’equivalente femminile del titolo di cavaliere, le è stata conferita non solo per le sue doti artistiche nel canto e la recitazione, ma anche (e sopratutto) per il lavoro che in questi anni ha fatto nel settore benefico, impegnandosi a sostegno della ricerca sul cancro.

Olivia Newton-John, che oggi ha 71 anni, per la terza volta nella sua vita sta combattendo la sua personale battaglia contro il cancro. Nel 1992 le è stato diagnosticato un cancro al seno e, dopo dei controlli effettuati a seguito di un incidente d’auto, nel 2013 i medici le hanno trovato un cancro alla spalla. L’anno scorso, cinque anni dopo l’ultima prognosi, la cantante ha rivelato di avere un cancro alla schiena, con un tumore alla base della colonna vertebrale.

Questo l’ha portata ad impegnarsi tantissimo nel fare beneficenza, partecipando e promuovendo eventi solidali volti a sensibilizzare i suoi fan e i media in quello che – purtroppo – è un problema di salute che affligge milioni di persone in tutto il mondo.

Le onorificenze vengono assegnate con cadenza biennale da quando a dare il via a questa cerimonia è stata la Regina Vittoria nel 19° secolo. I premi vengono riconosciuti non solo a personaggi noti, ma anche a coloro che hanno contribuito a portare alto l’onore della nazione attraverso azioni disinteressate e a volte non celebrate per molti anni. Nel 1998, per esempio, è stato nominato cavaliere della Regina Elton John. Un anno dopo la morte di Lady Diana, uno dei migliori amici della “principessa triste” è stato premiato dalla Regina per il suo contributo artistico e musicale e per il prestigio che ha dato come cantante e cittadino inglese al Paese.

La lista – come accennato sopra – viene aggiornata ogni due anni, la pubblicazione la si fa coincidere con il giorno del compleanno ufficiale della Regina, ovvero a giugno, e poi alla fine di ogni anno viene resa nota e le onorificenze vengono assegnate. L’elenco, insieme ad un piccolo estratto sui vari premi assegnati, può essere consultato sul sito gov.uk, collegandosi all’opposita sezione “honors/honors-lists”.