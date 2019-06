Gravidanza Sara Tommasi: la manager svela tutta la verità

editato in: da

Debora Cattoni, manager di Sara Tommasi, risponde al post di Dagospia sulla gravidanza della showgirl.

Nel giorni scorsi l’agente aveva annunciato che Sara aspettava un figlio da Angelo, il nuovo compagno. La notizia era rimbalzata su tutti i media, fra stupore e felicità per l’ex modella che, dopo un periodo di grande difficoltà, sembrava aver trovato la felicità. A frenare gli entusiasmi però è stato un articolo di Alberto Dandolo secondo cui la gravidanza della Tommasi potrebbe non essere vera, ma solo uno scoop costruito ad arte a uso e consumo del pubblico.

“C’è un’altra storiella che puzza di “caltagironata” ad uso e consumo dei media! – aveva spiegato il giornalista, paragonando la vicenda a quella di Pamela Prati -. È una storia di provincia. Una storia paesana. Raffazzonata e precaria. Purtroppo investe una ragazza che non avrebbe più bisogno di tristi esposizioni e strumentalizzazioni: trattatasi di Sara Tommasi e della sua presunta gravidanza urlata urbi et orbi dalla sua nuova agente e manager Debora Cattoni”.

La risposta di Sara Tommasi e Debora Cattoni non si è fatta attendere. La manager della showgirl ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui ha confermato la gravidanza e la sincerità dell’amica. “In 5 anni Sara da quando l’ho conosciuta può essere solo migliorata – ha scritto -. Molti hanno testimoniato il suo cambiamento di comportamento, di volontà, di non volere più andare la o qua, di fare solo cose belle e positive”.

“Se Sara ora è comunque serena – ha aggiunto -, non dovete per forza cercare il pelo nell’uovo o smentire cose di cui se non per noi neanche eravate a conoscenza”. Nel frattempo la Tommasi ha deciso di mostrare una foto del compagno Angelo e sulle pagine di Spy ha parlato del loro legame, reso difficile anche dal suo passato burrascoso.

“Spesso litighiamo – ha confessato -. Per lui è difficile comprendere fino in fondo che le mie scelte passate. Sono state fatte in situazioni in cui non stavo bene ero un’altra persona ma, ogni giorno lui mi è accanto”.