Grande Fratello Vip: arriva Lory Del Santo nella casa

In occasione della decima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia è attesa Lory Del Santo. La showgirl veneta, già concorrente del reality nel 2018, farà il suo ingresso per confrontarsi con Antonio Zequila e per rispondere alle rivelazioni di lui in merito a un loro presunto flirt del passato. Per Zequila si tratta del terzo faccia a faccia con una donna nel corso della sua esperienza a Cinecittà.

Il 56enne campano si è infatti già confrontato con Valeria Marini, che ha detto la sua dopo le parole pesanti che l’uomo le aveva rivolto a seguito del confronto con Rita Rusic, ma anche con Eva Robin’s, altra sua ex.

Tornando alla presunta liaison tra Antonio Zequila e Lory Del Santo, ricordiamo che la regista di The Lady ha smentito tutto nel salotto di Mattino Cinque. Ospite di Federica Panicucci il 3 febbraio 2020, la Del Santo ha parlato solo di un’amichevole cena alla quale lei lo avrebbe invitato dopo che Zequila ha bussato alla porta del suo camerino affermando di volerla conoscere.

La Del Santo, sempre nel salotto della Panicucci, ha altresì sottolineato che Zequila avrebbe partecipato alla terza edizione de L’Isola dei Famosi grazie a lei (che dal reality, condotto ai tempi da Simona Ventura, uscì vittoriosa).

Per vedere cosa succederà durante il loro confronto non resta che attendere che si accendano le telecamere della decima puntata del GF Vip 4, che andrà in onda stasera a partire dalle 21.20. Nel corso della diretta, a differenza di quanto è stato detto negli ultimi giorni, non si vedrà Miriana Trevisan.

La showgirl ed ex velina di Striscia La Notizia, che secondo quanto rivelato da Alfonso Signorini avrebbe chiesto di fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà per dire la sua dopo il litigio di sabato scorso tra il suo ex Pago e Serena Enardu, ha fatto un passo indietro e ha scelto di annullare il faccia a faccia con l’ex tronista sarda. A farlo sapere è stata lei stessa tramite il suo profilo Instagram, attraverso il quale ha dichiarato, poche ore fa, che guarderà la puntata del reality da casa.