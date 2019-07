GF Vip, Lorenzo Riccardi tra i concorrenti: le indiscrezioni. E Claudia reagisce così

editato in: da

Lorenzo Riccardi potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni delle ultime ore vedrebbero il Cobra nel cast di personaggi famosi voluti da Alfonso Signorini, anche se ancora non è arrivata nessuna conferma da parte del conduttore e della produzione. In ogni caso, a insospettire il pubblico sono state proprio alcune dichiarazioni fatte dall’ex tronista di Uomini e Donne. Rispondendo alle domande dei fan tramite il suo profilo Instagram, sarebbe rimasto sul vago quando qualcuno gli ha chiesto se avesse partecipato davvero al reality di Canale 5: “Vedremo”, ha chiosato Lorenzo, senza smentire o confermare le voci degli ultimi giorni.

Curiosi di sapere cosa succederà davvero, i fan hanno cercato di avere qualche informazione in più da Claudia Dionigi, fidanzata con il Riccardi da oramai qualche mese. A dispetto delle altre coppie uscite dal programma di Maria De Filippi, i due sembrano portare avanti (felicemente) la loro storia d’amore anche lontani dalle telecamere. Proprio in queste ore, l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune domande dei follower, dichiarando che la relazione tra lei e il Cobra va a gonfie vele: “Ancora oggi mi chiedo quanto sia strana la vita…lo scorso anno lo guardavo da casa e lo sostenevo anche…oggi mi ritrovo ad essere SUA. È stupendo perché comunque siamo stati davvero tanto fortunati ad esserci trovati”.

Immancabili le domande dei fan su un’eventuale ingresso di Lorenzo nella casa più spiata d’Italia. Alla domanda “Se Lollo partecipa al GF, come fai senza di lui?”, Claudia ha risposto così: “Se dovesse partecipare ovvio che mi mancherà tantissimo, lo guarderei ad ogni ora del giorno, per forza non avrei alternative”. Insomma, neppure l’ex corteggiatrice sembrerebbe smentire le voci su una probabile partecipazione del suo fidanzato al reality condotto da Alfonso Signorini.

D’altronde, i due si stanno dimostrando una coppia particolarmente affiatata, il che farebbe pensare che un’esperienza di questo tipo non potrebbe far altro che rafforzare lo splendido legame che si è creato tra Lorenzo e Claudia. A questo punto, non ci resta altro che aspettare una conferma da parte dell’ex tronista o della produzione del programma televisivo.