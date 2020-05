Grande Fratello Vip, spuntano i primi concorrenti di Alfonso Signorini: le indiscrezioni

editato in: da

Alfonso Signorini è già al lavoro per realizzare la nuova edizione del GF Vip e spuntano i primi nomi del cast. Dopo l’enorme successo del reality che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, il giornalista si prepara a condurre la quinta edizione dello show.

Il programma andrà in onda fra qualche mese, ma i casting sono già iniziati. Il GF Vip, come svelato dallo stesso Signorini durante una diretta Instagram con Simona Ventura, partirà a settembre, con due puntate settimanali. Alcuni concorrenti sarebbero già stati scelti e contattati dal conduttore, sbarcato al timone del reality dopo l’addio di Ilary Blasi. “Il Grande Fratello Vip inizierà a settembre – ha spiegato a Super Simo -, confermate le due puntate settimanali. Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno”.

Chi sono i due misteriosi concorrenti già reclutati da Signorini? Secondo alcune indiscrezioni uno potrebbe essere Cristina Buccino, showgirl ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, da tempo lontano dalla tv. La modella, che ha alle spalle una love story con Claudio, figlio di Gigi D’Alessio, e un presunto flirt (smentito) con Andrea Iannone, è una star su Instagram. Potrebbe sbarcare al GF Vip con la sorella Maria Teresa, con cui ha da poco lanciato una linea di bellezza. Fra i probabili inquilini del GF Vip anche Michela Quattrociocche. L’attrice di successo, amica di Ilary Blasi e mamma di due bambine, è reduce dall’addio ad Alberto Aquilani, calciatore sposato nel 2012.

Infine si fa spazio anche la probabilità di un arrivo nello show di Andrea Damante. Il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne ha già preso parte al reality e potrebbe tornarci, soprattutto dopo il ritorno di fiamma con Giulia De Lellis. Quest’ultima sarebbe già stata contattata dal giornalista per rivestire il ruolo di opinionista nel programma di Canale Cinque al posto di Wanda Nara, mentre accanto a Signorini dovrebbe esserci ancora Pupo.

“Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast – aveva detto qualche tempo fa Alfonso, dopo il successo del GF Vip -. Mi ci sono voluti mesi per formarlo. Se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiamenti? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon”.