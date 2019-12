Grande Fratello Vip: Antonio Zequila concorrente ufficiale

editato in: da

Antonio Zequila è il sesto nome ufficiale tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai giunto alla quarta edizione e in partenza l’8 gennaio 2020. A comunicare l’entrata dell’attore campano nella casa più spiata d’Italia ci hanno pensato i due opinionisti Pupo e Wanda Nara, che hanno affrontato l’intervista doppia de Le Iene.

Alla domanda “Dacci il nome di un concorrente”, Pupo ha replicato con “Ti ricordi quello che litigò con Pappalardo?” e la moglie di Mauro Icardi ha tolto ogni dubbio pronunciando, quando è arrivato il suo turno di rispondere, il nome di Antonio Zequila.

L’attore di Atrani, che spegnerà 56 candeline il prossimo 1° febbraio, è un volto inconfondibile del piccolo schermo. La sua esperienza con i reality è iniziata, come molti sanno, diversi anni fa. Indimenticabile è infatti l’esperienza come concorrente della terza edizione de L’Isola dei Famosi, vinta quell’anno da Lory Del Santo.

La carriera di Zequila è caratterizzata anche dalla partecipazione a diversi film. Tra i titoli in questione è possibile citare Delizia, pellicola del 1987 diretta da Dario Donati, Omicidio al Telefono e Parentesi Tonde. Degna di nota è anche la partecipazione al cast della soap di grande successo Centovetrine e la sua presenza tra gli attori di fiction come Il Maresciallo Rocca e Carabinieri.

Antonio Zequila, che nel 2017 ha recitato pure ne Il Bello delle Donne.. alcuni anni dopo, è stato protagonista di alcuni spot televisivi. Da non trascurare è anche il suo percorso a teatro. Zequila ha infatti recitato in Sei Personaggi in Cerca d’Autore, adattamento teatrale della famosissima opera pirandelliana diretto da Franco Zeffirelli. L’attore ha recitato pure in un adattamento per palcoscenico della storia di Giovanna d’Arco.

Come già detto, il suo nome non è il primo tra i concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia entreranno anche Rita Rusic – tra gli ospiti della scorsa puntata di Verissimo – Pago, il giornalista ed ex conduttore RAI Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Tornando ad Antonio Zequila, ricordiamo che la sua partecipazione come concorrente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip è stata ufficializzata anche tramite il profilo Instagram del programma Mediaset, dove stamattina è stato pubblicato un post in cui l’attore stesso, dopo aver parlato del suo carattere e della passione per il cinema, conferma la cosa.