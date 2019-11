GF Vip by Signorini: svelato quando inizierà, Wanda Nara e Pupo opinionisti

editato in: da

Il Grande Fratello Vip sta per tornare con tantissime novità. Sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione sono stati annunciati in queste ore gli opinionisti. Si tratta di Wanda Nara e Pupo che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini.

Dopo essere stato accanto a Ilary Blasi nella passate edizioni del reality, il giornalista ha deciso di prendere il timone della trasmissione. Sarà lui a condurre questa nuovissima (e attesissima) edizione del Grande Fratello Vip. Se il cast non è ancora stato confermato, in queste ore sono stati svelati da Mediaset gli opinionisti. Si tratta, come si era vociferato negli ultimi mesi, di Wanda Nara e Pupo.

“GF Vip sta tornando! – si legge in un comunicato -. La casa più spiata d’Italia vi aspetta da gennaio in prima serata su Canale5. Condotto per la prima volta da Alfonso Signorini! Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo!”. Un duo di opinionisti inedito che promette scintille. Pupo è amatissimo dal pubblico, conosciuto per le sue canzoni, ma anche per la sua capacità di mettersi sempre in gioco in tv.

Wanda Nara è diventata una star in Italia grazie al suo ruolo di manager del marito Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e oggi giocatore del Paris Saint Germain a Parigi. Trentadue anni, cinque figli e una carriera in ascesa, la biondissima showgirl non mancherà di attirare l’attenzione dei telespettatori e di dire la sua. In tanti hanno imparato a conoscere il suo carattere schietto a Tiki Taka, ma il GF Vip rappresenta un banco di prova.

Se il test del reality dovesse andare bene per lei potrebbero aprirsi tante altre porte in televisione. L’annuncio della partecipazione al Grande Fratello Vip è arrivata anche dalla stessa Nara che nelle Stories di Instagram ha condiviso un post. Il programma, dopo essere slittato al 2020 per lasciare spazio ad Adrian, lo show di Adriano Celentano, inizierà a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni il cast non sarebbe ancora al completo, ma Alfonso Signorini sarebbe ancora in trattativa con alcuni grandi nomi.