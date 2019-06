Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini al posto di Marcuzzi e Blasi

editato in: da

Altro che Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip, stando alle ultime indiscrezioni, verrà condotto da Alfonso Signorini.

A lanciare il gossip è Dagospia, secondo cui il giornalista sarebbe in trattativa per approdare al timone della trasmissione. Complice gli ascolti bassi e molte polemiche, Mediaset avrebbe deciso di cambiare rotta e affidare a Signorini la conduzione del reality. La terza edizione del GF Vip è stata deludente sotto molti aspetti: un cast decisamente anonimo (nonostante i vip), pochi intrecci interessanti e tante polemiche.

Nel corso delle puntate si è parlato molto di più dei cambi look di Ilary Blasi (che con le sue parrucche ha conquistato tutti) che dei personaggi all’interno della casa di Cinecittà. Non a caso terminata l’avventura Lady Totti ha deciso di lasciare la conduzione, mentre si vociferava che Mediaset avesse in mente di sospendere la messa in onda del reality.

In seguito si era parlato di una sostituzione della Blasi con Alessia Marcuzzi, pronta a prendersi la sua rivincita dopo le polemiche scoppiate all’Isola dei Famosi a causa dello scandalo Fogli-Corona. A quanto pare però le cose potrebbero andare molto diversamente. Sembra infatti che Signorini sia candidato a diventare conduttore del GF Vip. Dopo aver affiancato Ilary in tutte le edizioni, il giornalista avrebbe ricevuto una promozione e il compito di risollevare gli ascolti del reality.

Per farlo avrebbe già in mente un nuovo cast con personaggio molto conosciuti, ma meno trash delle scorse edizioni. Per ora i diretti interessati non hanno confermato l’indiscrezione, di certo si tratta di un cambiamento importante per la trasmissione, ma soprattutto di una sfida per Alfonso Signorini. Non resta che attendere le prossime settimane quando Mediaset potrebbe finalmente svelare i suoi piani per il GF Vip, nel frattempo l’edizione Nip, condotta dalla D’Urso sarebbe già stata confermata per la prossima stagione.