GF Vip, Andrea Zelletta fa spoiler: Signorini si scusa e annuncia provvedimenti

Per alcuni concorrenti, l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 non è stata affatto semplice. Litigi e incomprensioni l’hanno fatta da padrone e non sono mancati neanche i provvedimenti disciplinari. Paolo Brosio, infatti, è stato messo al televoto, rischiando così l’eliminazione, per aver rivelato ai suoi coinquilini il nome dei Vip che faranno il loro ingresso nella Casa nelle prossime puntate. Ma, a quanto pare, anche qualcun altro aveva già dato queste anticipazioni: Andrea Zelletta.

A rivelarlo proprio Alfonso Signorini che, solo dopo la fine della puntata, è stato informato di quanto era accaduto nel reality. Andrea Zelletta, uscito per alcuni giorni dalla Casa per motivi personali, al suo rientro, infrangendo il regolamento, ha svelato agli altri giocatori il nome del concorrente che varcherà prossimamente la porta rossa. Spoiler confermati poi, anche da Paolo Brosio.

A essere punito, però, è stato solo quest’ultimo, che ha provato a far capire ad Alfonso Signorini, senza ottenere successo, di non essere l’unico a dover ricevere una sanzione. Il concorrente, nonostante le sue spiegazioni, a differenza di Andrea Zelletta, non è riuscito ad evitare la nomination d’ufficio.

Un errore di cui il conduttore si è reso conto solo in un secondo momento, ma a cui ha voluto immediatamente porre rimedio. Al portale Giornalettismo ha così annunciato nuovi provvedimenti disciplinari:

Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta. Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento come successo per Paolo Brosio.

Una reazione ferma, quella del conduttore che, però, non anticipato quale sarà, nel dettaglio, la punizione prevista per Zelletta. Signorini si è, poi, giustificato, affermando di seguire costantemente quanto accade nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, alcuni dettagli sono sfuggiti alla sua attenzione:

Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono. Su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti.

Andrea Zelletta, quindi, riceverà un rimprovero ufficiale da parte di Alfonso Signorini e, soprattutto, dovrà sottoporsi a un provvedimento disciplinare che potrà influire sul suo percorso all’interno del reality: di cosa si tratta?