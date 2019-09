GF, l’ex vincitore Mauro Marin ricoverato in psichiatria

editato in: da

Mauro Marin starebbe male. L’ex vincitore del Grande Fratello 10 sarebbe stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di Montebelluna, a Treviso.

A svelarlo la rivista Tribuna di Treviso, che non ha precisato le ragioni del ricovero. La conferma sarebbe arrivata anche dall’ex protagonista del reality di Canale Cinque che avrebbe spiegato di non stare bene. Già in passato, mentre si trovava ancora nella casa del GF, Mauro era stato al centro di accese polemiche a causa di litigi e scatti d’ira.

Dopo la fine dello show, Marin era tornato alla sua vita di sempre partecipando però a diverse trasmissioni televisive. Più volte era stato ospite dei programmi di Barbara D’Urso raccontando anche l’emozione di diventare papà. Nel 2017 infatti la compagna Jessica aveva dato alla luce il piccolo Brando.

La coppia però si era separata poco prima della nascita del bambino, iniziando una guerra a distanza senza esclusione di colpi. Jessica era stata ospite di Domenica Live, dove aveva raccontato di aver lasciato Mauro Marin e di non averlo avuto accanto il giorno del parto. In seguito lui aveva denunciato il padre dell’ex fidanzata, accusandolo di minacce e intimidazioni.

Qualche tempo fa l’ex star del Grande Fratello aveva fatto parlare di sé per via di un video postato sui social in cui si esibiva in una dimostrazione in cucina, imitando lo chef Antonino Cannavacciuolo. In quell’occasione Mauro si era ferito a una mano ed era dovuto ricorrere all’aiuto dei medici in ospedale. L’accaduto era stato raccontato da Barbara D’Urso nel corso di Pomeriggio Cinque.

Non è chiaro cosa abbia portato al ricovero di Mauro Marin, ma di certo l’imprenditore non sta vivendo un periodo semplice della sua vita. Secondo quanto riporta Il Giornale i problemi personali avrebbero causato un fortissimo stress e una condizione complicata, tanto da spingerlo a chiedere l’aiuto dei medici.