GF, Erica Piamonte ricoverata in ospedale: “Dolori atroci&#...

editato in: da

Erica Piamonte, ex protagonista del Grande Fratello by D’Urso, è finita in ospedale a causa di forti dolori allo stomaco.

A raccontarlo è stata lei stessa con alcuni post pubblicati nelle Stories di Instagram. La modella fiorentina sarebbe dovuta partire in vacanza, ma ha deciso di rimandare il viaggio a causa di un malore.

“Cambio di programma ragazzi. Vado all’ospedale – ha svelato ai fan -. Sto male davvero. Sono giorni che sto di m**da, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata”.

Poco dopo la Piamonte ha raccontato di trovarsi presso l’ospedale Careggi di Firenze. “Adesso sono in barella qui in ospedale – ha scritto -, sto aspettando e sto sempre peggio”. Terminate le visite Erica ha svelato di non sentirsi ancora bene e di essere molto preoccupata. La causa del forte dolore allo stomaco, secondo i medici, potrebbe essere lo stress.

“Purtroppo non sto meglio ragazzi – ha svelato -, anzi sto sempre uguale nonostante le medicine che mi hanno dato all’ospedale e quelle che ho preso oggi. Vi anticipo che la causa è sicuramente il forte stress… poi vi spiegherò meglio”.

Infine l’ex gieffina ha voluto ringraziare i follower che le sono rimasti accanto in questo momento difficile: “Ho ricevuto tantissimi messaggi – ha scritto -, non li ho ancora letti tutti ma lo farò! Mi avete sostenuta come sempre anche se era notte piena! Grazie infinite! Siete unici! Non mi fate sentire mai sola!”.

Barista e modella fiorentina, Erica è arrivata al successo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Nella casa di Cinecittà la Piamonte ha intrecciato una relazione con Gaetano Arena finita quasi subito. Dopo la fine del reality ha fatto molto discutere il suo legame con Gianmarco Onestini, ma soprattutto con Taylor Mega, con cui è apparsa spesso su Instagram.