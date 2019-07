GF, Erica Piamonte reagisce alle critiche sui social. E zittisce gli haters

editato in: da

Da qualche giorno al centro di forti critiche che riguardano tanto la sua vita privata quanto il suo aspetto fisico, Erica Piamonte ha ora deciso di rispondere per le rime agli haters che l’hanno (pesantemente) insultata sui social.

Già dalla sua uscita della casa del Grande Fratello, l’ex gieffina ha fatto molto parlare di sè, prima per il rapporto intimo con Gianluca Onestini e poi per l’amicizia controversa con Taylor Mega, con cui in questi giorni ha trascorso le sue vacanze a Capri, durante i quali non ha abbandonato la sua nuova attività di influencer. E proprio dopo aver pubblicato la recensione di alcuni prodotti femminili tra le sue Instagram Stories, sono arrivati gli insulti degli haters che hanno criticato fortemente il suo aspetto estetico: “Cafona! Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Anche noi sappiamo mettere il rossetto. Per un po’ di c..o di fuori e due t…e mosce, ti sei montata la testa!”.

Queste sono soltanto alcune delle parole che la Piamonte ha ricevuto in privato, e di cui ha condiviso gli screenshot con i suoi follower, così da mostrare pubblicamente le molestie verbali di cui è vittima da settimane. E come se non bastasse, proprio in queste ore l’ex gieffina ha deciso di pubblicare su Instagram un post che risponda a tutti coloro che l’hanno criticata per i troppi tatuaggi che ha sulla pelle: “Secondo voi potranno mai venirmi a noia?? Sono parte di me, ogni tatuaggio ha una storia, un significato, alcuni ricordano rapporti di amore o amicizia finiti ma che mi hanno portata ad essere quella che sono, altri rappresentano rapporti che durano ancora e so che dureranno per sempre….altri rappresentano la mia personalità, altri il mio modo di pensare…quando volete parlare con me dei miei tatuaggi chiedetemi che significato hanno invece di dirmi che mi sono rovinata!”.

Così Erica ha deciso di dire basta alle critiche degli haters, mostrandosi per quello che è, una ragazza che non ha vergognar di mostrarsi in costume interno e con i tatuaggi ben in vista. D’altronde, non sono altro che disegni che ricordano all’ex gieffina alcuni dei momenti più importanti della sua vita, un po’ come succede per tutte le persone che scelgono di tatuarsi. E per quanto la Piamonte sia un personaggio controverso, davvero si merita una critica anche per questo?