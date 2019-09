GF, Ambra e Kikò si sono lasciati

editato in: da

Pare non ci possa essere lieto fine per le coppie nate nella casa del Grande Fratello 16. Dopo la rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, arriva la notizia della fine di un altro amore nato durante l’ultima edizione del reality.

Pare essere giunta al capolinea infatti, la storia tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. A svelarlo, il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, che posta sul suo profilo Instagram la copertina del magazine in edicola da domani.

A tutta pagina, c’è una bella foto dell’insegnante siciliana che annuncia la fine del suo legame con l’ex marito di Tina Cipollari e una frase che anticipa il contenuto dell’intervista esclusiva in cui vengono spiegati i motivi dell’addio: “Lui non mi dimostra amore!”.

Le reazioni all’anticipazione del settimanale, sono varie, ma in molti non si dicono troppo sorpresi della fine della storia.

“Non gli dimostra amore perché non c’è’ amore! Questi due non hanno mai convinto, per carità ! L’amore è altro!!”, scrive una follower di Signoretti. “Si immaginava che finiva così”, commenta un’altra per nulla sorpresa. C’è poi chi si schiera, e nella maggior parte dei commenti, quella accusata di sembrare poco coinvolta nella relazione risulta invece essere Ambra, e c’è chi accusa apertamente: “Lei non è mai stata sincera.”

Bisognerà attendere domani per leggere il contenuto completo dell’intervista esclusiva, ma certo la notizia ha creato già un certo subbuglio tra i fan del Grande Fratello che speravano che, almeno una, tra le coppie nate quest’anno nella casa di Cinecittà sopravvivesse all’estate.

L’amore tra Kikò ed Ambra era stato uno dei colpi di scena finali della trasmissione. La ragazza, già eliminata, era voluta rientrare in casa solo per dichiararsi all’hair stylist, e da lì era iniziata la loro storia accolta però da molti con scetticismo. La prima a non essere convinta della solidità del rapporto era stata proprio l’ex moglie di Kikò, Tina Cipollari. Oggi, a distanza di una manciata di settimane, i fatti sembrano dare ragione alle perplessità dell’opinionista vamp di Uomini e Donne e di parte del pubblico che da casa aveva seguito le vicende dei protagonisti del reality.