Grande Fratello 16, feeling intenso tra Gianmarco e Ivana

Dopo un breve battibecco, al calar della sera Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si ritrovano in camera da letto per un chiarimento. Tra sguardi intensi e lunghi silenzi, i due sembrano essere sempre più vicini. Starà nascendo qualcosa tra i due concorrenti del Grande Fratello?

Quando le luci nella casa si spengono, Onestini cerca di avere un chiarimento con la bella modella argentina, che la sera prima lo ha rimproverato per non essere stata coinvolta nell’allenamento in giardino. Dopo essersi confrontato con i coinquilini Michael e Kikò, Gianmarco decide di capire cosa è successo davvero chiedendolo alla stessa Ivana, proponendole di parlare in zona beauty. La bella sorella di Icardi se ne sta però sulle sue, costringendo così il ragazzo a seguirla attraverso la casa per avere spiegazioni più dettagliate riguardo la loro discussione.

Gianmarco e Ivana si ritrovano così a parlare in camera da letto, uno di fronte all’altra, con le luci della casa oramai spente da ore. Lunghi silenzi, sguardi intensi e frasi interrotte dimostrano come stia crescendo sempre di più il feeling tra i due. L’amicizia dei primi giorni sembra essersi trasformata in qualcosa di più forte ed intimo. Per quanto il rapporto tra i due sia abbastanza chiaro, Onestini è titubante per via della condizione sentimentale di Ivana, fidanzata da oltre tre anni con il calciatore argentino Luis Fabián Galesio, conosciuto al Grande Hermano. La stessa Ivana ha dichiarato più volte di non avere dubbi sulla sua relazione: “Non ho alcun dubbio sulla persona fuori, perchè non conoscerò mai nella mia vita un ragazzo così buono e intelligente“.

Eppure, quando i due ragazzi si ritrovano a parlare del loro rapporto, sembra davvero che qualcosa si stia muovendo verso un sentimento più forte. Alla domanda diretta di Onestini “Fra me e te, è cambiato qualcosa?“, la stessa Ivana risponde piuttosto titubante “Siamo più amici“. Una risposta che sembra mettere ancora più in crisi Gianmarco, che davvero non riesce a decifrare gli ambigui comportamenti della modella nei suoi confronti. Cosa significheranno le parole della Icardi? Nascerà qualcosa di intenso tra i due concorrenti nelle prossime settimane? Non ci resta altro che aspettare.