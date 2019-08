Giulia Salemi scartata per il ruolo di tronista, ma si consola con l’amico di Francesco Monte

editato in: da

Giulia Salemi viene scartata per il ruolo di tronista a Uomini e Donne, ma si consola con l’amico di Francesco Monte.

La modella persiana non sarà nel programma di Maria De Filippi come era stato ipotizzato qualche settimana fa. Dopo l’addio doloroso all’ex tronista e gieffino infatti si era candidata per salire sul trono più famoso d’Italia. Il suo provino però non avrebbe convinto gli addetti ai lavori, tanto che Giulia sarebbe stata scartata.

Al suo posto sbarcheranno a Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. La prima è una 27enne romana estranea al mondo dello spettacolo, mentre la seconda è una 22enne di Modena che ha partecipato a Temptation Island. Una vera delusione per la Salemi che forse salendo sul trono di Uomini e Donne sperava di riscattarsi dalla sofferenza per la rottura con Francesco.

Secondo alcune indiscrezioni per l’influencer di Instagram sarebbe stata consolata da una persona speciale. Lui è Marco Ferri, modello, ex protagonista degli show di Maria De Filippi e concorrente dell’Isola dei Famosi. Figlio dell’ex calciatore Riccardo Ferri, è uno dei migliori amici di Francesco Monte. I due ragazzi si conoscevano da tempo, ma il loro legame si è rafforzato ed è cresciuto durante l’esperienza in Honduras.

Giulia Salemi e Marco Ferri sono stati paparazzati più volte in Sardegna, per la precisione nella Costa Smeralda, dove si sono scambiati sguardi complici e tenerezze che sembrano indicare una frequentazione. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma Marco potrebbe essere la persona giusta per aiutare la modella a riscoprire l’amore.

Nel frattempo Monte ha deciso di vivere alla luce del sole la nuova relazione con Isabella De Candia da cui ormai è inseparabile. “Quando è stata l’ultima volta che ho pianto? – ha confessato qualche giorno fa la Salemi al settimanale F -. Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso. Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”.