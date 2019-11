Giulia Salemi, la preoccupazione per la crisi in Iran: “Dobbiamo fare qualcosa”

editato in: da

Giulia Salemi ci racconta in una lunga intervista l’apprensione per l’Iran e per i suoi parenti che vivono nel paese dopo il blocco di Internet avvenuto nei giorni scorsi. Qualche settimana fa l’inizio delle proteste per l’aumento dei prezzi del carburante avevano coinciso con la chiusura del web. La maggior parte della popolazione lamentava l’impossibilità di utilizzare i social e di accedere a siti web.

Un tema di cui si è parlato poco, come ha svelato anche la stessa Salemi. Oggi Internet è quasi del tutto tornato in Iran, ma per Giulia sono stati giorni difficili visto che non riusciva a contattare i suoi parenti. “Io non ho saputo quasi nulla, i giornali ne hanno parlato poco – ci ha svelato -, comunque staccare Internet nel 2019 è una cosa gravissima perché impedisci ai ragazzi e alle famiglie di comunicare. In tantissimi ragazzi iraniani che vivono in Italia mi hanno scritto dicendo che non riusciamo a comunicare a casa da giorni”.

Classe 1993, Giulia Salemi è figlia di papà italiano e mamma iraniana. Sua madre Fariba Tehrani, che abbiamo imparato a conoscere grazie al Grande Fratello Vip, ha molti parenti in Iran con cui l’influencer ha un forte legame.

“Oggi lì ho diversi cugini e zii, i fratelli e le sorelle di mia mamma – ci ha raccontato -. Siamo riusciti a rintracciare molti di loro, ma un fratello di mia madre no. Lui fa parte di quel 90% della popolazione che ancora non ha accesso alla Rete”.

Gli altri parenti hanno riferito di una situazione difficile in Iran. “Loro mi hanno raccontato che quanto sta avvenendo riguarda solo alcune città, non tutto l’Iran. Ma ci sono state violente repressioni, tantissimi arresti, addirittura persone sparite dagli ospedali. La protesta poi è arrivata anche in Italia: a Milano e Bologna i ragazzi iraniani si sono uniti e sono scesi in piazza a protestare, però purtroppo hanno ricevuto pochissime adesioni”.

Giulia ha poi invitato tutti ad agire e a fare qualcosa per raccontare cosa sta accadendo in Iran. Un appello rivolto soprattutto agli influencer come lei che possono raggiungere milioni di persone con un solo post.

“Noi tutti parliamo ogni giorno di moda, eventi, gossip – ha detto -, ma noi che siamo conosciuti possiamo, e dobbiamo, lanciare messaggi propositivi, essere i primi a chiedere alle persone di impegnarsi in cause civili, a essere buoni, a placare e denunciare il bullismo, e fare, come ho fatto io che sono stata vittima di cyberbullismo, denunce. Denunciate, non abbiate paura, non siete soli”.