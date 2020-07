Giulia Montanarini, è nata Alice: “Con te ho dato un senso a tutto”

editato in: da

Le mamme vip del 2020

Giulia Montanarini, mamma per la prima volta a 44 anni. La modella e showgirl, famosa per essere stata tronista di Uomini&Donne ha dato alla luce Alice il 9 luglio 2020 e ha annunciato la nascita sul suo account Instagram, con due tenere foto. Una che ritrae la manina della neonata insieme racchiusa in quella del suo papà. La seconda è un primo piano di Giulia, subito dopo il parto, con in braccio la sua bimba. E il commento:

Sei la gioia piu’grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA ALICE💖….siamo gia’ tutti pazzi di te💕💕💕💕💕💕

Giulia, classe 1976, un passato sportivo importante (è stata una nuotatrice a livello agonistico, riuscendo anche a stabilire un nuovo record mondiale nel 1993 durante i Campionati europei e mondiali di nuoto per salvamento), ex modella ed ex aspirante a Miss Italia nel 1994, è stata una Letterina di Passaparola nel 1999, ballerina di Ciao Darwin, e nel 2000 una delle Spintarelle di Beato tra le donne.

È poi passata alla Rai, entrando nel cast del Bagaglino nel 2001. Al cinema, ha recitato nel film Il paradiso all’improvviso, di Leonardo Pieraccioni, e Natale in India, di Neri Parenti con Massimo Boldi e Christian De Sica. Nel 2005 ha partecipato al reality La Fattoria per poi approdare nel 2011 come tronista a Uomini & Donne.

Dopo essere stata sposata con con Marco Basile e con Luisito Campisi, ha trovato la felicità accanto al nuovo compagno, Gianmaria, papà della sua Alice, lontano dal mondo dello spettacolo, che le ha fatto il regalo più grande, a 44 anni: Alice.