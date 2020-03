Giulia De Lellis torna da Damante: la reazione di Iannone su Instagram

editato in: da

Giulia De Lellis: 10 cose che (forse) non sapete sulla concorrente del GF VIP

Giulia De Lellis torna da Andrea Damante e Iannone reagisce su Instagram. Il pilota ha pubblicato un post piuttosto esplicito in cui non nomina mai l’ex compagna, ma il riferimento alla fashion blogger è fin troppo chiaro. Ormai è ufficiale: Giulia e Andrea si sono lasciati dopo una storia d’amore che sembrava destinata a portarli alle nozze.

Sino a qualche mese fa l’influencer sfoggiava un anello di fidanzamento ed era andata a convivere con lo sportivo a Lugano. Poi un lungo silenzio, rotto dalla De Lellis che ha confermato su Instagram l’addio a Iannone. Non è chiaro cosa ci sia dietro l’addio fra i due, l’unica certezza è che Giulia e Damante, suo storico ex, si sono riavvicinati. La coppia era nata negli studi di Uomini e Donne e si era separata a causa di un tradimento, ma da qualche tempo sarebbe tornato il sereno fra gli ex.

Il deejay, che ufficialmente era legato a Claudia Coppola, in questi giorni sarebbe stato avvistato con la De Lellis. La stessa fashion blogger ha confermato un riavvicinamento nel corso di una diretta Instagram con i fan. “Se ci siamo riavvicinati? Continuate a farmi questa domanda – aveva detto -. ‘Perché non parli mai di Damante?’. È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima, Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi!”.

La reazione di Andrea Iannone non ha tardato ad arrivare. Il pilota di MotoGp ha pubblicato un lungo post su Instagram che sembra dedicato proprio all’ex compagna: “Non sono arrabbiato – ha scritto l’ex di Belen Rodriguez -. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare. Confesso che questo non è certo un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e sopportando il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice – si legge ancora -. Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno. Gente che mi sostiene. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi. Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada. Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!”.