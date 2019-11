Giulia De Lellis, su Instagram fa una rivelazione sul rapporto con Iannone

editato in: da

Al centro del gossip non solo per il successo del suo libro, ma anche per la lite con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis si è concessa una mattinata casalinga dopo le registrazioni del Maurizio Costanzo Show. L’influencer, volata da Roma a Milano e da sotto la Madonnina poi salita in macchina per raggiungere Lugano, ha “salutato” questo mercoledì pubblicando delle stories Instagram in cui scherza con il fidanzato Andrea Iannone.

L’influencer romana ha inoltre rivelato che lei e il pilota Moto GP ex della Rodriguez – con la quale ha litigato per motivi che non hanno nulla a che fare con l’aspetto sentimentale – convivono ormai da cinque mesi, ossia più o meno dal periodo in cui i media hanno iniziato a parlare della loro relazione. Questa dichiarazione suona quasi come una risposta alle foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha parlato di un trasloco avvenuto invece in questi giorni.

Il passo della condivisione dello stesso tetto, a quanto pare, sarebbe stato fatto già da un po’. Ora, sempre secondo il settimanale di gossip, gli obiettivi sarebbero orientati all’allargamento della famiglia (sembra che la De Lellis abbia confidato ad alcune amiche di avere intenzione di diventare mamma).

Da parte sua non c’è stato nessun commento a parte l’informazione sui tempi della convivenza. Dopo aver rivelato questo dettaglio, l’influencer si è spostata in altre parti della casa, documentando una routine mattutina dal sapore a dir poco familiare. Non a caso, ha ripreso la madre – anche lei attiva su Instagram con un profilo su cui condivide le foto delle nipotine – intenta a preparare il ragù.

Il racconto della mattina – si fa per dire, in quanto le stories sono state pubblicate in tempo reale attorno a mezzogiorno – di casa De Lellis – Iannone ha visto il suo culmine con l’influencer 23enne che, togliendogli di dosso le coperte, ha svegliato il fratello Giuseppe, di due anni più giovane di lei.

Non c’è che dire: nonostante i contrasti con la ex del suo compagno, a Giulia De Lellis la serenità non manca! Appagata dal punto di vista personale, l’influencer laziale potrebbe presto vedere la sua fatica letteraria – che ha raggiunto le 100.000 copie vendute – arrivare sullo schermo.

Secondo quanto riportato su Il Vicolo delle News, le sarebbe stato proposto di trarre un film dal romanzo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (si tratta di uno degli argomenti toccati durante le registrazioni del Costanzo Show, la cui puntata verrà mandata in onda tra un paio di settimane). Del libro record, come annunciato da Giulia De Lellis stessa nel corso di un evento a Milano, non è escluso anche l’arrivo di un sequel.