Giulia De Lellis, party super lusso per Andrea Iannone

editato in: da

Giulia De Lellis festeggia i 30 anni di Andrea Iannone con un party super lusso in Puglia.

L’influencer e il pilota di MotoGp sono la coppia dell’estate e stanno vivendo una splendida storia d’amore. Mentre Belen Rodriguez è tornata fra le braccia di Stefano De Martino, con cui sogna di allargare la famiglia, Iannone sembra aver trovato la stabilità accanto alla De Lellis.

Giulia, reduce dalla fine della relazione con Damante prima e con Irama poi, ha dichiarato di essere più innamorata che mai. Per questo motivo ha deciso di fare un regalo importante al pilota, organizzando per lui una strepitosa festa di compleanno. Iannone ha compiuto gli anni lo scorso 9 agosto, ma gli impegni in pista l’hanno portato lontano dalla sua fidanzata.

Andrea infatti è volato in Repubblica Ceca per partecipare al Gran Premio. Tornato in Italia però ha trovato ad attenderlo Giulia con una sorpresa fantastica. L’influencer di Instagram ha organizzato un party super lusso nel cuore della Puglia, raccontando l’evento sulle Stories.

La festa si è svolta in un’antica masseria pugliese dove la coppia si è goduta qualche ora in completo relax. Poi l’arrivo di amici e parenti che hanno ricevuto alcuni gadget creati apposta per la serata: cuscini, pochette e ciabattine con il logo Maniac, il nome con cui il pilota viene chiamato in pista, prendendo spunto dai Ferragnez che avevano fatto lo stesso per il loro matrimonio.

I festeggiamenti sono continuati sino a tarda notte, con una cena a base di piatti tipici pugliesi cucinati da uno chef e serviti su una tavolata con fiori e candele. Infine i brindisi, il karaoke e il taglio della torta.

“Che tu possa avere sempre il vento in poppa – ha scritto Giulia De Lellis per Iannone, citando il film Blow -, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”. I ringraziamenti di Andrea sono arrivati poco dopo: “Mi hai regalato un sogno – ha scritto sui social -. Grazie per tutto ciò che hai fatto”.