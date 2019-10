Giulia De Lellis, nudo artistico su Instagram. Boom di like (e critiche)

editato in: da

Qualunque cosa faccia, dica o posti Giulia De Lellis non passa inosservata e rimbalza praticamente ovunque. Questo “scricciolo” di 164 cm, divenuta famosa grazie a Uomini & Donne, è ormai una delle influencer più note in Italia, sulle orme di Chiara Ferragni. Che piaccia o meno.

Modella, testimonial di brand, guest star contesa a eventi e inaugurazioni varie, addirittura scrittrice di best seller, il fenomeno Giulia non conosce battute d’arresto.

Inutile dire che il suo ultimo post su Instagram, un nudo “artistico” scattato dal fotografo di moda David Bellemere, ha raccolto quasi 400mila like in poche ore. E una valanga di commenti, tra chi ha apprezzato la foto e chi l’ha trovata troppo “audace”, considerate soprattutto le forme non del tutto naturali di Giulia. La ragazza si è rifatta il seno, come ha ammesso spontaneamente, e questo sembra essere motivo sufficiente a non dover ostentare la propria mercanzia.

A Giulia sembra importare poco, o meglio, come scrive lei stessa a commento dello scatto: