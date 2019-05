Giulia De Lellis: su Instagram la verità su Irama e Andrea Damante

editato in: da

Giulia De Lellis torna a parlare della love story con Andrea Damante e del flirt con Irama.

La fashion blogger negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni sentimentali. Non a caso la domanda che gli rivolgono più di frequente riguarda proprio il suo legame con l’ex tronista di Uomini e Donne e quello con l’ex cantante di Amici.

“Non è che divago e non voglio parlarne, però non ha senso l’argomento – ha spiegato Giulia -. Questa domanda mi piace però e ha senso: io e Andrea siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la loro vita serenamente a prescindere se separate o insieme. Se vi fa piacere un giorno vi racconto una storia – ha concluso -, ma quando me lo sentirò io. Tranquilli, comunque. Io non posso aver segreti pur volendo”.

Le parole dell’influencer di Instagram hanno stuzzicato la fantasia dei fan, soprattutto perché ormai da settimane si parla di un ritorno di fiamma fra i due. Non c’è solo Andrea Damante al centro delle domande fatte dai fan, ma anche Irama, cantante ed ex talento di Amici, che per qualche mese è stato legato a Giulia De Lellis.

Ai follower che le chiedevano di svelare cosa è successo fra loro, Giulia ha risposto: “Me lo chiedete spesso. Non è che vago e non voglio parlarne, però non ha senso l’argomento – ha spiegato -. Questa domanda mi piace però e ha senso: io e Irama siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la loro vita serenamente a prescindere se separate o insieme”.

Infine Giulia De Lellis ha concluso con un’altra frase sibillina: “Sono molto felice che non conosciate il nome del mio primo fidanzato – ha svelato su Instagram -. Se me lo aveste chiesto, la risposta sarebbe stata uguale pure per lui”.