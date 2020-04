Giulia De Lellis, Francesco Facchinetti fa delle rivelazioni su di lei

editato in: da

Giulia De Lellis: 10 cose che (forse) non sapete sulla concorrente del GF VIP

Francesco Facchinetti racconta il rapporto con Giulia De Lellis e fa delle rivelazioni sulla fidanzata di Andrea Damante. Influencer di successo e star di Instagram, ha raggiunto la fama grazie a Uomini e Donne. Era il 2016 quando l’aspirante stilista sbarcò nel programma di Maria De Filippi e con il suo carattere deciso conquistò da subito il tronista Andrea.

Poco dopo lui la scelse e la coppia divenne una fra le più amate di Uomini e Donne. Da allora ne è passato di tempo e tante cose sono cambiate. Giulia è diventata non solo una modella, ma anche una fashion blogger e imprenditrice. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e ad altri programmi, inoltre ha scritto un libro che è diventato un bestseller. La love story con Damante è terminata fra le polemiche a causa di alcuni tradimenti.

La De Lellis in seguito è stata legata a Irama e ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Alla fine però è tornata fra le braccia del deejay veronese. Pochi però sanno che agli esordi della sua carriera, Giulia è stata arruolata nella Newco Management, agenzia italiana che si occupa di influencer e web talent gestita da Francesco Facchinetti.

In un’intervista al settimanale Chi, l’imprenditore ha svelato che sarebbe stata la De Lellis a contattarlo. Giulia avrebbe cercato in tutti i modi di incontrare Facchinetti, riuscendoci alla fine grazie alla sua testardaggine. “Lei ha cercato in ogni modo di parlare con me – ha confessato Francesco -. In mille forme ci prova, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi. Finché parliamo. Poi io sono curioso e quindi ho deciso di incontrarla”.

Facchinetti ha poi raccontato il primo incontro con la De Lellis. “Ci siamo visti nel bar di un hotel – ha rivelato -. Mi ricordo benissimo come era vestita, che scarpe aveva, ricordo tutto. Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato. Non capivo più niente. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me”.

Il manager ha confessato di essere rimasto conquistato da subito. “In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono – ha spiegato parlando di Giulia De Lellis -, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è”.