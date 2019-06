Giulia De Lellis, la dedica d’amore (romanticissima) per Iannone

editato in: da

Ormai è ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia dell’estate. E su Instagram spunta la prima dedica d’amore romanticissima.

La fashion blogger e il pilota di MotoGp hanno deciso di vivere alla luce del sole la love story, nonostante le critiche e i gossip. Una relazione coltivata in segreto e nata dopo che la De Lellis è tornata single, chiudendo definitivamente la porta ad un possibile ritorno di fiamma con Damante.

Iannone, che dopo la tormentata storia con Belen non era più riuscito a trovare il sorriso, ha corteggiato per mesi l’influencer di Instagram e, come ha raccontato lei stessa, è riuscito a conquistare il suo cuore con delicatezza e pazienza.

A ufficializzare la relazione era stato, qualche giorno fa, proprio Iannone, che aveva pubblicato su Instagram una foto in cui abbracciava l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Questa volta a postare uno scatto romantico è stata la De Lellis che è volata ad Assen per sostenere il campione.

“È la tua voce che mi tranquillizza – ha scritto Giulia, commentando un’immagine in cui ride con Andrea -. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice”.

La risposta di Iannone non è tardata ad arrivare. Nelle Stories di Instagram il pilota ha pubblicato un video in cui sorprende Giulia mentre è al telefono e le dice: “Come sei bella piccola, sei bellissima”.

Il primo incontro ad una cena con tutta la famiglia Rodriguez, qualche anno fa, poi i contatti sui social e le uscite segrete, sino alla decisione di uscire allo scoperto. Oggi Giulia e Andrea non potrebbero essere più felici e non fanno fatica a dimostrarlo.

Insomma: l’amore procede a gonfie vele e, nonostante le critiche di Cecilia Rodriguez e e qualche frecciatina agli ex Belen e Damante, sembra destinata a durare.