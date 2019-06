Giulia De Lellis: la confessione sul flirt con Andrea Iannone

editato in: da

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono la nuova coppia dell’estate? Secondo le ultime indiscrezioni il pilota di MotoGp avrebbe perso la testa per la bella influencer.

Archiviata la relazione con Belen Rodriguez, tornata fra le braccia di Stefano De Martino (da cui aspetterebbe il secondo figlio), Iannone ha cercato di ritrovare il sorriso accanto ad altre donne. Prima la modella Carmen Victoria Rodriguez, poi Audrey Bouetté e infine una misteriosa mora: il campione non sembrava trovare pace da un punto di vista sentimentale. Almeno sino ad oggi.

Qualche giorno fa infatti il settimanale Spy ha pubblicato alcune foto che ritraggono Andrea in compagnia di Giulia De Lellis durante una romantica cena. I due sembrano molto affiatati e sembra che si stiano conoscendo meglio. La fashion blogger è tornata single dopo la fine della love story con Irama e la smentita riguardo il ritorno di fiamma con lo storico ex Andrea Damante.

Per ora la coppia non ha ancora confermato la laison, ma Giulia ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben sperare. Ospite di una discoteca alle porte di Roma, la De Lellis ha risposto alle domande dei fan. “Sei fidanzata?” ha chiesto qualcuno e lei ha risposto in modo sibillino: “Non, non sono fidanzata. Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata”.

“Ancora” farebbe ipotizzare che la 23enne stia frequentando qualcuno. Il fortunato sarebbe proprio Andrea Iannone con cui – garantiscono gli esperti di gossip – sarebbe già scoppiata la passione. I due si starebbero conoscendo da qualche settimana, in gran segreto, in attesa di scoprire se quello che è nato si trasformerà in una storia d’amore oppure no.

Nel frattempo Andrea Damante è ancora single, mentre Belen Rodriguez non nasconde su Instagram l’immensa felicità per essere tornata con Stefano De Martino. Dopo una lunga separazione la showgirl sarebbe pronta a diventare di nuovo mamma di una femminuccia, frutto del grande amore per il marito.