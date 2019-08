Giulia De Lellis, gli auguri commoventi a Iannone: “La mia meraviglia”

editato in: da

Giulia De Lellis è davvero innamorata. Per capire quanto sia presa dalla storia con il pilota di moto Gp Andrea Iannone, basterebbe leggere i commoventi auguri di compleanno che la influencer ha mandato al suo compagno via Instagram.

Iannone ha compiuto trent’anni e la De Lellis ha voluto dedicargli pubblicamente parole tenerissime e piene di sentimento che rispecchiano la profondità del rapporto che lega i due. Nel post pubblicato sul suo account, la influencer ha voluto un po’ aprirsi con i suoi follower e raccontare questa relazione su cui in pochi, all’inizio, scommettevano e che invece va a gonfie vele e anzi, cresce di giorno in giorno. Le parole della De Lellis, come l’immagine scelta, parlano soprattutto di una cosa, fondamentale in ogni storia d’amore felice: la complicità.

Nella foto scelta per il post di auguri per Iannone si vedono le gambe di un uomo e le gambe di una donna su un letto in una camera, semplicemente distesi, uno accanto all’altra, a viversi la reciproca compagnia.

In questa immagine, la De Lellis scrive:

“Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola.

La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare.

Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore.”

Ecco la seconda magia che l’amore di Iannone fa su Giulia De Lellis: quella che racconta la influencer oggi su Instagram è una storia felice, positiva, bella, che le fa solo bene, come sempre dovrebbe essere e come invece a volte non è. Nel post non ci sono solo gli auguri per il compleanno ad un compagno, ma tutta la gratitudine per un uomo che ha portato nella vita della sua donna un amore grande e pieno, fatto di reciproche scoperte e felicità quotidiane. Scrive infatti la De Lellis:

“Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più… È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose . Più di tutto è meraviglia, la mia…

Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania.”

L’amore e il bene trasudano da ogni parola, e la influencer chiude questi auguri speciali al suo uomo con un auspicio per lei, per loro, un desiderio che, di certo, verrà realizzato: