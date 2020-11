Giulia De Lellis attacca Damante: “Non voglio passare per quella che non sono”

editato in: da

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è sempre stata sotto la luce dei riflettori, fin dal momento della loro conoscenza, avvenuta all’interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Gli alti e bassi, i ritorni di fiamma e la fine, apparentemente definitiva, del loro amore non può, quindi, che suscitare l’attenzione degli appassionati di gossip. La celebre influencer, però, ha voluto mettere a tacere i pettegolezzi una volta per tutte.

Da quando si erano ritrovati, sembrava andare tutto a gonfie vele tra Giulia e Andrea. I due, però, hanno prima annunciato di star vivendo delle difficoltà e poi la loro separazione. Un addio che sembra aver lasciato Damante con l’amaro in bocca, anche in virtù del fatto che la sua ex è attualmente fidanzata con uno dei suoi amici: Carlo Gusalli Beretta. Una frequentazione di cui il dj, almeno stando alle dichiarazioni che ha rilasciato a Verissimo, sarebbe rimasto all’oscuro:

Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social – ha confidato a Silvia Toffanin -. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me stesso. […] Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici.

Parole che non sono affatto piaciute alla De Lellis che, attraverso delle stories sul suo profilo Instagram, ha voluto far chiarezza:

A me non piace passare per quella che non sono, soprattutto se l’argomento in questione è una grandissima mancanza di rispetto che io non farei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico, io, e soprattutto con un amico, io.

Pur non facendone il nome, si è scagliata, con estrema fermezza, contro il suo ex fidanzato con parole al vetriolo, rispondendo alle sue accuse e mettendone in dubbio la sofferenza:

È bene che voi sappiate che è facile andare in tv e dire cose basate sul niente […] inventare o caricare o estremizzare una situazione che non è assolutamente quella che è. Non solo, piangere il morto e nel frattempo farsi gli affari propri chissà da quanti mesi.

Ha, infine, dichiarato che, proprio lei che ha subito il dolore di un tradimento sulla sua pelle, mai potrebbe tradire a sua volta, soprattutto non con un amico del suo fidanzato. Le parole della De Lellis sono una vera e propria frecciatina a Damante:

Non mi piacciono queste cose, io non le voglio fare, io non le faccio. Io mentre sono fidanzata, un amico, io, no. Poi magari c’è chi lo fa con un’amica, non sono io però. Anzi, non sono stata io.

Insomma, stando a quanto dichiarato da Giulia De Lellis, l’amicizia tra Andrea Damante e Carlo Gusalli Berretta non era poi così profonda. Il dj risponderà alle accuse o, questa volta, sceglierà la via del silenzio?